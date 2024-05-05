İçişleri Bakanlığından Ankara'daki organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaları içeren paylaşımlar üzerine mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yıldır, yeniden büyük ve güçlü Türkiye için büyük bir gayretle çalışıldığı belirterek, son 10 ayda 15'i uluslararası, 40'ı ulusal, 78'i bölgesel, 336'sı yerel olmak üzere 469 organize suç örgütünün çökertildiği aktarıldı.

Organize suç örgütleriyle mücadele sürerken bazı sosyal medya hesaplarından, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaları içeren paylaşımların yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce daha önce soruşturması yapılan ve mahkeme süreci devam eden Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyadaki iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca mülkiye müfettişleri görevlendirilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecektir."

Ne olmuştu?

Ayhan Bora Kaplan örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla yargılanan firari Serdar Sertçelik, davada gizli tanık olduğunu ifade etmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü AK Parti'ye darbe yaptı iddiası

Firari gazeteci Erk Acarer'e konuk olan Sertçelik, Ankara Emniyeti'ne bağlı polislerin baskısıyla "gizli tanık" olduğunu ve gizli tanık ifadesinin içeriği konusunda polisler tarafından yönlendirildiğini öne sürmüştü.

Sertçelik'in kumpas iddialarında Abdülhamit Gül, Bekir Bozdağ, Hasan Doğan, Mücahit Aslan, Bilal Aslan, Fahrettin Koca'nın isimlerini vererek Emniyet üzerinden AK Parti'ye darbe yapıldığını yinelemişti.

Serçelik'in iddialarında gündeme getirdiği ve kendisini Süleyman Soylu ve Hasan Doğan'a karşı komplo kurmaya teşvik eden Ankara Emniyeti'nden olduğu iddia edilen bir isimle yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıkmıştı.