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PSV, Eredivisie'de 25. şampiyonluğuna ulaştı

PSV, Eredivisie'de 25. şampiyonluğuna ulaştı

PSV, Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 25. kez şampiyon oldu.

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Eredivisie'nin 32. haftasında PSV, Sparta Rotterdam'ı konuk etti.

Rakibini 4-2 yenen PSV, sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

PSV'ye galibiyeti getiren golleri; 19. dakikada Said Bakari (kendi kalesine), 26. dakikada Johan Bakayoko, 67. dakikada Olivier Boscagli ve 78. dakikada Jordan Teze kaydetti. Sparta Rotterdam'ın gollerini ise 8. dakikada Metinho ve 29. dakikada Olivier Boscagli (kendi kalesine) attı.

Bu sonuçla ligde 28. galibiyetini alan ve puanını 87'ye yükselten PSV, 25. kez mutlu sona ulaştı.

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