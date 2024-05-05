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İsrail hükümetinden tepki çeken El Cezire televizyonu kararı

İsrail hükümetinden tepki çeken El Cezire televizyonu kararı

İsrail hükümeti, Doha merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki yayınlarını sonlandırma, ofislerini kapatma, ekipmanlarına el koyma kararı aldı.

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İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sunduğu Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başında olduğum hükümet oy birliğiyle tahrik edici Al Jazera'nın İsrail'de sonlandırılması kararı aldı." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda, Al Jazeera'nın çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engeli getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması kararlaştırıldı.

Öte yandan Yediot Ahranot gazetesi, söz konusu kabine toplantısına eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi'nden bakanların katılmadığını aktardı.
Haaretz'in haberine göre karar, Al Jazeera'nın 45 gün süreyle kapatılmasını içeriyor ancak bu süre yeniden uzatılabiliyor.

Al Jazeera 7 Ekim'den sonra Tel Aviv'in hedefinde

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 20 Ekim 2023 tarihli haberinde, İsrail hükümetinin "devlet güvenliğine tehdit oluşturan" televizyon kanallarının kapatılabilmesine izin veren düzenlemeleri onayladığı bildirilmişti.
Karar doğrultusunda İsrail'deki Al Jazeera ofislerinin kapatılmasının ve ekipmanlarına el konulmasının mümkün olduğu belirtilmişti.
İsrailli bakanlar, medyada "Al Jazeera Tasarısı" olarak bilinen yasa tasarısını 12 Şubat'ta onaylamış ve parlamento da aynı gün yapılan ilk okumada yasaya ilk onayı vermişti.
İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi de 21 Şubat'ta Al Jazeera'nın yayın yapmasını engellemek için gerekli prosedürlerin tamamlandığını duyurmuştu.

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