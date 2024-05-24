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Çekya Cumhurbaşkanı trafik kazası geçirdi

Çekya Cumhurbaşkanı trafik kazası geçirdi

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, motosiklet kullanırken trafik kazası geçirerek yaralandı.

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Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, motosiklet kazası geçirdi. Çekya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, 62 yaşındaki Pavel'in motosiklet sürerken yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın yaralarının ciddi olmadığı ancak tedbir amaçlı olarak hastanede kısa bir süre gözlem altında tutulacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı, Pavel'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve kısa sürede görevine devam edeceğini belirtti.

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