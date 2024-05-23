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Çanakkale açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-6", "TCSG-28", "KB-4305" ve "KB-4510" sahil güvenlik botları ekipleri, lastik bot içinde Afganistan ve Türkmenistan uyruklu 7'si çocuk 41 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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