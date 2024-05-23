BM Genel Kurulu, 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı anma günü ilan etti

Yugoslavya'da 1991 ila 1995 yılları arasında yaşanan iç savaşta Sırp ordusunun Srebrenitsa'daki işgalinde binlerce Bosnalı katledilmişti. BM Genel Kurulu'nda önemli bir karar alındı. Kurul, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesini talep eden karar tasarısını kabul etti.

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Bosna Hersek'te gözler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Srebrenitsa kararındaydı.

1992 ile 1995 yılları arasında Avrupa'nın ortasında Sırpların Bosna Hersek'te yaptığı katliam, daha önce soykırım suçu işlediği tescillenen Almanya ve Ruanda tarafından BM gündemine taşınmıştı..

Almanya ve Ruanda; Hollanda askerlerinin korumasındaki Srebrenitsa'da yapılan katliama ilişkin karar tasarısı hazırladı.

Tasarıya göre, 11 Temmuz'un 'Uluslararası Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü' olarak ilan edilmesini istendi.

11 Temmuz Soykırımı Anma Günü oldu

Karar tasarısı, BM Genel Kurulu'nda bugün oylandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 11 Temmuz’u “1995 Srebrenitsa Soykırımını Anma ve Uluslararası Düşünce Günü” ilan edilmesini talep eden karar tasarısını 19’a karşı 84 oyla kabul etti.

Kabul edilen teklifle, Sırpların soykırım inkarının önüne geçilmesi planlanıyor.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplar'a teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılındaki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesine ulaşılamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.