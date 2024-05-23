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Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın tarihi teklifine cevap verdi!

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın tarihi teklifine cevap verdi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho'yu takımın başına getirelim teklifine cevap verdi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ali Koç, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile ilgili sözlerini de değerlendirdi.

Ali Koç, "Aziz Yıldırım, Mourinho ile ilgili bir çağrı yaptı. Bu çağrıya cevabınız nedir? İsmail Kartal'ın durumu nedir?" sorusunun ardından, "Son haftaya şampiyonluk şansıyla giriyoruz. Bu konuların yeri değil." diye cevap verdi.

AZİZ YILDIRIM'IN MOURİNHO TEKLİFİNE CEVAP!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ayrıca, "Jose Mourinho konusunu, derbi öncesi gündeme getirmek talihsizlikti. Olumsuz etki yarattı. Hoca ve futbolcu yatırımdır. Aşağı yukarı 2 senesi, 45 Milyon € olacak bir yatırımı beraber yapalım diyor. Bir masa etrafında medenice oturabilirsek onlara da bakarız sonra." sözlerini sarf etti.

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