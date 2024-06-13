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Çağlar Söyüncü sürprizi! Atletico Madrid'e resmi teklif yapılacak

Çağlar Söyüncü sürprizi! Atletico Madrid'e resmi teklif yapılacak

Fenerbahçe, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü bu kez bonservisiyle transfer etmek için Atletico Madrid ile temaslara başladı.

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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi stopere bir yerli takviyesi yapmak istiyor.

Sarı-lacivertli takımda ilk hedef, geçen sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü.

Fenerbahçe, milli futbolcuyu bu kez bonservisiyle transfer etmek için Atletico Madrid ile temaslara başladı.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Atletico Madrid, 28 yaşındaki futbolcu için 10-12 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Fenerbahçe, bu rakamları aşağıya çekmek İspanyol ekibi ile pazarlıklarına devam ediyor. Kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak bakan Çağlar Söyüncü de iki ekip arasındaki pazarlıkları yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 16 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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