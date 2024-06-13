Takla atan araçtan fırlamıştı! 22 yaşındaki Muhammet'ten kötü haber

Antalya'da hafif ticari aracın bariyerlere çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişiden 22 yaşındaki araç sürücüsü ağır yaralanmıştı. Hastanede yaşam mücadelesi veren Muhammet Furkan Toker'den acı haber geldi.

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Antalya-Alanya D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Antalya'dan Alanya istikametine gitmekte olan Furkan Toker yönetimindeki 07 ANF 774 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyeri aşan ve şarampolde yaklaşık 80 metre takla atan araç hurdaya döndü. Kazada araç sürücüsü Muhammet Furkan Toker ve araçta yolcu olarak bulunan Şule Demir ağır yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Kaya kazayı burnu bile kanamadan atlatmıştı.

Kazada yaralanan ve özel hastanede tedavi altına alınan araç sürücüsü 22 yaşındaki Muhammet Furkan Toker , yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasında Diğer taraftan kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın bariyerlere çarpması ve takla atması yer aldı.