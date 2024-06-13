Assan Panel'den Taşyünü Solar Kepli Panel

Assan Panel, uluslararası standartlara uyumlu "Taşyünü Solar Kepli Panel" üretti

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Assan Panel, uluslararası standartlara uyumlu 'Taşyünü Solar Kepli Panel' üretti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sandviç panel sektöründen Assan Panel, BS5T Taşyünü Solar Kepli Panel ile iç ve dış pazara sunduğu yenilikçi ve alternatif çözümlerine bir yenisini ekleyerek Taşyünü Solar Kepli Panel'i tanıttı.

Ana çekirdek dolgu malzemesi taşyünü olan solar uyumlu çatı panelin birleşim tipi, yanal binili üzeri kepli sistemden oluşurken, ürünün birleşim bölgesinde ve orta kısmında yer alan hadve üzerindeki kep özgün bir forma sahip. Ürün, hadvelerinde yer alan PIR dolgu ile daha dayanıklı hale getirildi.

BS5T Taşyünü Solar Kepli Panel, pazarda aynı alanda kullanılan diğer ürünlere göre yangın dayanım performansı sunuyor.

Sahip olduğu özel tasarıma uygun solar aparat setleriyle PV modüllerinin montajı, ek konstrüksiyon ihtiyacı olmadan, ürünün yüzeyi delinmeksizin gerçekleştirilebiliyor.

BS5T Taşyünü Solar Kepli Panel, Assan Panel'in halihazırda ürün gamında bulunan Solar Kepli Panel ve S5 Solar Panel ürünlerinde olduğu gibi yapılarda vida deliklerinden kaynaklı korozyon ve su yalıtımı riskleri ortadan kaldırılarak çatıların yapısal bütünlüğünü korurken, yapı ömrünü de uzatıyor.

Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaç edinen Assan Panel, çevreci ürünleriyle düşük karbon ekonomisine de katkı sağlıyor.

Şirket, doğal aydınlatma sağlayan polikarbonat ürünleri ve kendi enerjisini üreten binaların inşasına uygun solar uyumlu sandviç panel ürün gamı ve çatı üzeri güneş enerji sistemleri uygulama hizmetleri sayesinde sürdürülebilir ve alternatif enerji çözümleri sunuyor.

Assan Panel, ikisi yurt dışında olmak üzere toplam 5 üretim tesisinde ürettiği ürünleri 85 ülkeye ihraç ediyor.