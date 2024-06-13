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3 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
3 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü

 Bingöl'de bahçedeki havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Gözeler köyündeki bahçede oynayan 3 yaşındaki F.G, dengesini kaybederek havuza düştü.

Yakınlarının yardımıyla sudan çıkarılan F.G. bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin adından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada çocuğun duran kalbi sağlık ekiplerinin çabasıyla yeniden çalıştırıldı. Hayati tehlikesi devam eden çocuk, daha sonra sevk edildiği Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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