LC Waikiki, Afrika'daki 150. mağazasını Fildişi Sahili'ne açtı

Türkiye'nin global moda perakende markası LC Waikiki, Fildişi Sahili'nin en büyük şehri Abidjan'a açtığı mağaza ile Afrika'daki istikrarlı büyümesini sürdürdü.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, LC Waikiki, dünya çapındaki mağaza sayısını artırmaya devam ediyor.

Şirket, Afrika kıtasındaki 150. mağazasını, Fildişi Sahili'nde açtı.

LC Waikiki, Fildişi Sahili'ndeki ilk mağazasını, ülkenin en büyük şehri Abidjan'daki Tour Ivoire Mall'da hizmete sundu. 1200 metrekarelik iki katlı mağazada, her yaşa ve zevke uygun giyim ürünleri yeni müşterilerini bekliyor.

Globalde Türkiye dahil 60 ülkede fiziki mağazaları bulunan LC Waikiki, ilerleyen günlerde Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde açılışlarına devam etmeyi planlarken, Sudan ve Senegal'e de bu yıl içinde giriş yaparak Afrika kıtasında 15 ülkeye ulaşmayı hedefliyor.

2024 yılı sonuna kadar 50 mağaza açılması hedefleniyor

5 kıtada yaklaşık 1300 mağaza ile ürünlerini müşterileriyle buluşturan LC Waikiki, 2023 yılında 112 milyar TL ciroya ulaşırken, 2024 yılında 185 milyar TL ciro hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Türkiye dahil olmak üzere 23 ülkede pazar lideri konumunda olan LC Waikiki, 2024 yılı sonuna kadar 50 yeni mağaza açmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Berna Akyüz Öğüt, LC Waikiki olarak Afrika ve Latin Amerika gibi pazarlarda büyüme fırsatlarını değerlendirdiklerini belirterek, "Globaldeki büyümemizi sürdürürken, sürdürülebilir karlılığa ve istikrarlı büyümeye inanıyoruz. Açtığımız mağazaların yanında işimizi verimli kılmaya önem veriyor, müşteri memnuniyetine odaklanarak teknoloji, yapay zeka alanlarında da öncü çalışmalara imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.