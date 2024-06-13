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Gökhan İnler sportif direktör oldu! İşte yeni adresi...

Gökhan İnler sportif direktör oldu! İşte yeni adresi...

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese, eski oyuncusu Gökhan İnler'i sportif direktörlük görevine getirdi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, 2007-11 yılları arasında İtalyan ekibinde forma giyen Gökhan İnler'in sportif direktör, Gianluca Nani'nin de genel direktör olarak görev yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu atamalar, daha iddialı hedeflere ulaşmak amacıyla kulübü geliştirme ve yenileme yolunda atılmış önemli bir adım." denildi.

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