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Koç Holding sosyal medyadaki iddialar sonrası harekete geçti

Koç Holding sosyal medyadaki iddialar sonrası harekete geçti

Koç Holding, sosyal medya hesapları ve internet üzerinden yapılan yanlış, mesnetsiz açıklama ve yorumlarla ilgili gerekli hukuki ve cezai yaptırımların uygulanabilmesi amacıyla mahkemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde girişimlerde bulunulduğunu duyurdu.

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Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönrderdiği açıklamada, son dönemde sosyal medya hesapları ile internet üzerinden çok sayıda yalan, yanlış, mesnetsiz açıklama ve yorum yapıldığı, bu bilgi kirliliğine dayanarak yatırımlarını yönlendiren tasarruf sahiplerinin zarar görmelerinden dolayı çok sayıda şikayet aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin finansal durumu ve faaliyetleri ile ilgili gerçeği yansıtmayan, mesnetsiz ve yanıltıcı yorumlara yer verildiği, topluluk şirketlerimizde, alım satım işlemlerini kamuya açıklamak zorunda olan idari sorumluluğu bulunan kişiler listesinde yer almamasına ve bu kişilerle yakından ilişkili kişi olmamasına rağmen, bazı tasarruf sahipleri tarafından yaptıkları minimal hisse alım satımları için özel durum açıklaması yapılarak piyasaya yanıltıcı sinyaller verildiği, Koç Holding, Koç Topluluğu ile Koç Ailesi üyelerinin isimleri kullanılarak tasarruf sahiplerine dolandırıcılık yöntemleriyle yatırım çağrısında bulunulduğu; getiri vaatleri sunularak kişilerin Koç Holding A.Ş. veya Koç Topluluğu Şirketleri ile bağlantılı olduğu iddia edilen yatırım platformlarına yönlendirilmeye çalışıldığı; bu amaçla kişilerden bilgi veya yatırım talep edildiği görülmüştür."

Söz konusu paylaşımlar için gerekli uyarılarda bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Gerekli hukuki ve cezai yaptırımların uygulanabilmesi amacıyla mahkemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup; devam eden mesnetsiz haber ve yorumlar nedeniyle işbu açıklama ile menfaat sahiplerimizin uyarılmasına ihtiyaç duyulmuştur." denildi.

Açıklamada, şirket ve Koç Topluluğu hakkındaki en doğru bilgilerin Kamuyu Aydınlatma Platformu ve kurum internet sitesinde paylaşıldığı, bunlar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi hatırlatıldı.

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