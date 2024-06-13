Aytemiz'den CarrefourSA müşterilerine yüzde 4 akaryakıt indirimi

Aytemiz ve CarrefourSA iş birliğiyle hazırlanan akaryakıt indirimi kampanyasında, müşteriler benzin veya motorin alımlarında yüzde 4'e varan indirimden yararlanabilecek.

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Aytemiz'den yapılan açıklamaya göre, market alışverişini CarrefourSA online ya da CarrefourSA mağazalarında yapan CarrefourSA Kart sahipleri, Aytemiz Vaay mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirecekleri benzin veya motorin alımlarında indirimden faydalanabilecek.

15 Temmuz'a kadar geçerli kampanya kapsamında bireysel CarrefourSA Kart sahipleri, Aytemiz istasyonlarında yapacakları motorin alışverişlerinde anında yüzde 3,5, benzin alışverişlerinde ise anında yüzde 4 özel indirimden faydalanabilecek.

Kampanyadaki indirimden yararlanmak için alışveriş sonrasında fişin altında yer alan kişiye özel kampanya kodunun Aytemiz Vaay mobil uygulamasında 'katılım kodunu gir' alanına tanımlanması gerekiyor.

Aytemiz Vaay kullanıcıları ayrıca, CarrefourSA'dan yapacakları 1000 lira ve üzeri alışverişte de 100 liralık CarrefourSA puanı kazanıyor.

Bu fırsattan yararlanmak için Aytemiz Vaay uygulaması üzerinden temin edilecek kodların, CarrefourSA uygulaması ya da CarrefourSA kart web sitesinde yer alan 'kampanya kodu ekle' bölümünden tanımlanması yeterli olacak.