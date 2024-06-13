KPSS ön lisans başvuruları başladı

Ön lisans düzeyinde yapılacak 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) için başvurular başladı. Adaylar, KPSS ön lisans başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.2024-KPSS Ön Lisans Sınavı'na ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzu’nda yer alıyor.

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ÖSYM 2024 KPSS ön lisans başvurularının başladığını duyurdu. Yayımlanan kılavuza göre, 13 Haziran'da başlayan KPSS ön lisans başvuruları 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılabilecek.

ÖSYM'den yapılan duyuruda; "2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans), 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacaktır.

KPSS’ye başvurular, 13 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacaktır. DHBT’ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların da 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı’na başvurarak sınava girmeleri gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

2024-KPSS Ön Lisans Sınavı ile 2024-DHBT’ye ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan başvuru alınacak. Bu amaçla hazırlanan kılavuza, ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaşılabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzunda yer alıyor. Adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

KPSS önlisans başvuruları nasıl yapılacak?

Adaylar, başvurularını 13 Haziran 2024 tarihinden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.









2024 KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 yılı KPSS takvimi sonrasında önlisans sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; KPSS önlisans sınavı 1 Eylül'de yapılacak.