BIST 10.393
DOLAR 32,30
EURO 35,12
ALTIN 2.404,92
HABER /  GÜNCEL

KPSS ön lisans başvuruları başladı

KPSS ön lisans başvuruları başladı

Ön lisans düzeyinde yapılacak 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) için başvurular başladı. Adaylar, KPSS ön lisans başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.2024-KPSS Ön Lisans Sınavı'na ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzu’nda yer alıyor.

Abone ol

ÖSYM 2024 KPSS ön lisans başvurularının başladığını duyurdu. Yayımlanan kılavuza göre, 13 Haziran'da başlayan KPSS ön lisans başvuruları 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılabilecek.

ÖSYM'den yapılan duyuruda; "2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans), 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacaktır.

KPSS’ye başvurular, 13 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacaktır. DHBT’ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların da 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı’na başvurarak sınava girmeleri gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

2024-KPSS Ön Lisans Sınavı ile 2024-DHBT’ye ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan başvuru alınacak. Bu amaçla hazırlanan kılavuza, ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaşılabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzunda yer alıyor. Adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

KPSS önlisans başvuruları nasıl yapılacak? 

Adaylar, başvurularını 13 Haziran 2024 tarihinden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.





2024 KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 yılı KPSS takvimi sonrasında önlisans sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; KPSS önlisans sınavı 1 Eylül'de yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
LGS'deki bir soru mahkemelik oldu! MEB'e dava açtılar
LGS'deki bir soru mahkemelik oldu! MEB'e dava açtılar
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Serdar Dursun'a flaş talip: Anlaşma yakın
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Serdar Dursun'a flaş talip: Anlaşma yakın
Koç Holding sosyal medyadaki iddialar sonrası harekete geçti
Koç Holding sosyal medyadaki iddialar sonrası harekete geçti
Kuveyt Türk'e 'İş Birliğine En Açık Banka' ödülü
Kuveyt Türk'e 'İş Birliğine En Açık Banka' ödülü
Kurban kesecekler dikkat! Kasaplar Odası başkanı açıkladı, sakın bunu yapmayın
Kurban kesecekler dikkat! Kasaplar Odası başkanı açıkladı, sakın bunu yapmayın
Para desteleri görseli olan '2 saat içinde borsada kazandım' yazısına inandı olanlar oldu
Para desteleri görseli olan '2 saat içinde borsada kazandım' yazısına inandı olanlar oldu
Aytemiz'den CarrefourSA müşterilerine yüzde 4 akaryakıt indirimi
Aytemiz'den CarrefourSA müşterilerine yüzde 4 akaryakıt indirimi
Teknosa'dan EURO 2024'e özel kampanya
Teknosa'dan EURO 2024'e özel kampanya
Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısı yükseldi! Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama
Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısı yükseldi! Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama
BESA Holding'in "The Bo Viera" projesinin yeni etap satışları başladı
BESA Holding'in "The Bo Viera" projesinin yeni etap satışları başladı
Bakan Göktaş duyurdu! Ödemeler öne çekildi, paralar yarın hesaplarda!
Bakan Göktaş duyurdu! Ödemeler öne çekildi, paralar yarın hesaplarda!
Moto kuryelere vergi geliyor! Meclis'e sunulacak
Moto kuryelere vergi geliyor! Meclis'e sunulacak