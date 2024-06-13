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Kurban kesecekler dikkat! Kasaplar Odası başkanı açıkladı, sakın bunu yapmayın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kurban kesecekler dikkat! Kasaplar Odası başkanı açıkladı, sakın bunu yapmayın

 Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, kurban etlerinin bozulmaması için kesimden sonra soğuyana kadar bekletilmesi, sonraki günlerde de işlenmesi için kasaplara götürülmesi gerektiğini bildirdi.

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Yalçındağ, AA muhabirine, kurban keserken dikkat edilmesi gereken hususlar ile etlerin nasıl muhafaza edilmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yalçındağ, vatandaşlara özellikle büyükbaş hayvanları aldıkları pazarların girişindeki kesim için hazırlanan yerlerden faydalanmaları tavsiyesinde bulunarak, "Son derece güçlü hayvanlar, kesim esnasında yapılacak bir hata, telafisi mümkün olmayan sakatlıklara hatta ölüme varan kazalara yol açabilir. Küçükbaş hayvan kesimini ise birkaç defa izleyen kişiler kolaylıkla yapabilir." dedi.

Hayvan kesiminde belli inançlar doğrultusunda yapılan işlemler olduğuna dikkati çeken Yalçındağ, hayvanın yatırılarak üç ayağının bağlanıp bir ayağı serbest bırakıldıktan sonra kesim işleminin tamamlanması gerektiğini anlattı.

Yalçındağ, hayvanın derisi, iç organları ve ayaklarının gövdeden ayrıldıktan sonra kalan kısmın mümkünse soğuyana kadar bir müddet bekletilmesinin önemli olduğuna işaret ederek, "Bekletecek yer ve zaman yoksa bir kova veya naylon torbalarla kurban etleri eve götürülüyor. Etler sıcaklığını kaybetmeden bu işleri yaparak, vatandaşlar neredeyse eve gelmeden kurban etlerinin bozulmasına neden oluyor." diye konuştu.

"Etlerin işlenmesi için doğru adres kasaplar"

Bu durumların yaşanmaması için etler teslim alındıktan sonra bir an önce eve gidilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçındağ, şöyle konuştu:

"Eve gidilince bir masanın üzerine örtü serilerek, kurban etlerinin örtünün üzerine yayılması ve soğumasının beklenilmesi, daha sonra da buzdolabında saklanması gerekiyor. Etler taşınan kovalar veya torbalarla buzdolabına koyulursa et çok kısa bir zamanda yeşil hale dönerek tüketilemez hale gelir. Derin dondurucuya bile konulsa etler kendi sıcaklığıyla bozulmaya neden olur. Vatandaşlarımıza buzdolabında saklanan etleri bir sonraki gün mahallelerindeki kasaplara giderek işlettirmelerini tavsiye ediyorum."

Etlerin uygun bir şekilde parçalanması için doğru adresin kasap dükkanları olduğunu vurgulayan Yalçındağ, il-ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile yerel belediyelerle yaptıkları görüşmelerde bu konuda bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

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