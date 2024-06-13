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Moto kuryelere vergi geliyor! Meclis'e sunulacak

Moto kuryelere vergi geliyor! Meclis'e sunulacak

Hükümet, kayıt dışı çalışan moto kuryeleri vergilendirmek amacıyla yeni torba yasada çalışma başlattı. Düzenlemenin 2025 yılı başından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Hükümet, yeni torba yasada kayıt dışı çalışan moto kuryeleri vergilendirmek amacıyla yasa hazırlıyor. Ekonomim'in haberine göre, yasa taslağı, moto kuryelerin gelir vergisi kapsamına alınmasını ancak daha basit bir vergilendirme usulüne tabi olmalarını ve belli bir tutara kadar sadece stopaj yoluyla vergilendirilmelerini içeriyor.

Moto kuryelerin, Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açtırmaları ve tüm hasılatı bu hesap üzerinden tahsil etmeleri gerekecek.

Bankalar, bu hesaplara aktarılan hasılat üzerinden yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacak.

Yıllık brüt hasılatı 3 milyon lirayı aşmayan moto kuryeler beyanname vermeyecek. 3 milyon lirayı aşan kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecek.

Düzenlemenin 2025 yılı başından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Düzenlemenin amacı

Düzenlemenin amacının kayıt dışı çalışmayı azaltmak, vergi gelirlerini artırmak ve moto kuryelerin haklarını korumak olduğunu ifade edildi.

Bazı moto kurye temsilcileri düzenlemeye olumlu yaklaşırken, bazıları ise stopaj oranının yüksek olduğunu ve 3 milyon lira sınırının yetersiz olduğunu belirtiyor.

Düzenlemenin moto kurye sektörünü ve moto kuryelerin gelirlerini ne kadar etkileyeceği ise henüz bilinmiyor.

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