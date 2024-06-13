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Hamas'tan Blinken'a suçlama: Soykırıma suç ortaklığı yapıyor

Hamas'tan Blinken'a suçlama: Soykırıma suç ortaklığı yapıyor

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın Hamas açıklamalarının ardından sert çıkış geldi. Hamas, Blinken'ı 'soykırıma' suç ortaklığıyla suçladı. 

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Hamas, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın İsrail'i Gazze'deki ateşkes anlaşmasını bozma konusunda temize çıkarma girişiminin, ülkesinin Gazze Şeridi'nde yapılan "soykırım"a suç ortaklığı politikasının bir devamı olduğunu söyledi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Blinken'ın İsrail'i temize çıkarmaya çalışması ve bir anlaşmaya varılmasını engellemekten Hamas'ı sorumlu tuttuğu şeklindeki tutumu, ülkesinin soykırım savaşına suç ortaklığı politikasının bir devamıdır.''

Açıklamada, Hamas'ın "sunulan öneriyi, ateşkes anlaşmasına varılması ve esirlerin serbest bırakılması yönündeki tüm önerileri olumlu bir şekilde ve ulusal sorumlulukla ele aldığı" kaydedildi.

"Dünyanın BMGK kararına ilişkin Netanyahu ve hükümetinden herhangi bir memnuniyet ifadesi duymadığı" belirtilen açıklamada, "İsrail'in ABD Başkanı Joe Biden'ın önerisiyle açıkça çelişerek Gazze'de herhangi bir kalıcı ateşkesi reddetmeye devam ettiği" vurgulandı.

Blinken'dan Hamas açıklaması

Blinken, Hamas'ın BM destekli ateşkes planına verdiği yanıta değinerek talep edilen bazı değişikliklerin uygulanabilir olduğunu ancak bazılarının işe yaramadığını söyledi.

Katliamı destekçisi Blinken Hamas'ı ateşkes çabalarını geciktirmekle suçladı.

“Hamas tek kelimeyle cevap verebilirdi: evet. Bunun yerine Hamas yaklaşık iki hafta bekledi ve çok sayıda değişiklik talep etti” diyen Blinken, bunun sonucunda daha fazla insanın “acı çekeceğini” de sözlerine ekledi.

Biden'in ateşkes önerisi

Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Hamas yönetimi, Biden'ın açıkladığı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini bildirmişti.

Hamas, ateşkes planına dair yanıtında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve işgalinin sonlandırılmasına öncelik verdiğini, "savaşı sona erdirecek anlaşmaya olumlu yaklaşım gösterdiğini" belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 202 Filistinli öldürüldü, 84 bin 932 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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