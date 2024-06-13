CHP lideri Özgür Özel görüşmenin perde arkasını anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üç hediye...

Sabah yazarı Yavuz Donat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı telefon konuşmasını anlattı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sabah yazarı Yavuz Donat, merak edilen görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. CHP lideri Özgür Özel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Donat, Özel'in açıklamalarını okuyucularını aktardı. Donat "Özgür Özel: Bu atmosfer devam edecek" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

Çarşamba... Saat 12.00... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Amasya yolunda... 12 Haziran etkinliklerine katılacak... Telefonla sohbet... Dedi ki:

- Sayın Cumhurbaşkanı ile 'Şu tarihte yeniden bir araya gelelim' diye konuşmadık... İhtiyaç halinde elbette görüşeceğiz... Yani bu atmosfer devam edecek... Aramızdaki iletişim kanalları sürekli açık olacak.

Budur... Siyaset de budur... Milletin beklentisi de.

Özgür Özel, görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir dosya verdi.

Dosyada neler var? Belge, bilgi notu, doküman... Hangi konularda? Sorduk... CHP Genel Başkanı dedi ki:

- Konuştuğumuz hususlara dair bazı ayrıntılar... Konu başlıkları... Ülkenin sorunları... Bu konudaki düşüncelerimiz.

Dosyada... Emeklilerin beklentileri de var.

Devam eden bazı davalar konusunda, CHP yönetiminin görüş ve önerileri de.

Geçen görüşmede Erdoğan'ın hediyesi... Kahve takımı. Kahve takımı şu anda Özgür Özel'in evinde... Eşi Didem Hanım beğenmiş. Önceki günün hediyesine gelince... Özgür Özel'den dinleyelim:

3 farklı bölgenin zeytinyağı... 3'ü de farklı... Acı... Yumuşak... Ve yarım acı.

Manisa'ya giderken götüreceğim... Eve.

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye... Paşabahçe'nin Gururla koleksiyonundan Payidar Gondol. Özgür Bey, hediyeden söz ederken... Dedi ki:

- Üzerinde 2'nci Meclis var... Balkon... Milli mücadeleyi anımsatıyor... Bu hediyeyi seçerken şuna dikkat ettim... Kurtuluş Savaşı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, milli iradeye saygı.

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