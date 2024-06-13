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Teknosa'dan EURO 2024'e özel kampanya

Teknosa'dan EURO 2024'e özel kampanya

Teknosa, EURO 2024'e özel, televizyon kategorisi başta olmak üzere farklı ürün gruplarında kampanya başlattı

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Teknosa, EURO 2024'e özel, televizyon kategorisi başta olmak üzere farklı ürün gruplarında kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa farklı ürün gruplarında başlattığı kampanyalarla futbolseverlerin coşkusunu paylaşıyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz arasında düzenlenecek EURO 2024'e özel kampanya kapsamında seçili televizyonlar, avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşurken, 1 yıllık Tekno garanti hediyesi veriliyor.

Seçili LG televizyon modellerinde etikette yüzde 15 kampanya ve Petrol Ofisi puan hediyesinin yanı sıra seçili Samsung televizyon modellerinde de Para Kart hediyesi mevcut.

Teknosa'nın öz markası Preo'da 43 inç full HD ekran televizyon 8 bin 699 liradan ve 50 inç ultra HD ekran televizyon 12 bin 499 liradan fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Avrupa Şampiyonası'na özel taşınabilir hoparlörler ise 12 bin 669 liradan başlayan fiyatlarla sporseverlerle buluşuyor.

Seçili Acer ve HP dizüstü bilgisayarlar ve notebooklarda da fiyat avantajı bulunurken, kampanya kapsamında 'Braun 6'sı 1 arada' erkek bakım kiti de 899 liradan satışa sunuluyor.

Kampanya, Teknosa'nın 64 ildeki mağazaları ve Teknosa'nın web sitesinde geçerli.

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