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Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Serdar Dursun'a flaş talip: Anlaşma yakın

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Serdar Dursun'a flaş talip: Anlaşma yakın

TFF 1. Lig ekibi Amedspor yatırımlarını yapmaya devam ediyor. Ersun Yanal, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için büyük mesafe aldı.

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Serdar Dursun'un Fenerbahçe macerası sona erdi. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona eren milli oyuncu Amedspor ile anlaşmak üzere...

Geçtiğimiz hafta teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ı getiren Amedspor, yatırımlarına devam ettirmeye devam ediyor. Bir sonraki sezon Süper Lig'e çıkmak için yoğun mesai harcayan Amed yetkilileri Serdar Dursun'u Ersun Yanal aracılığı ile ikna etti.

Takımın en çok kazananı olacak

Serdar Dursun'a yüklü bir maaş vermeye hazırlanan Amedspor, milli oyuncuyu takımın en çok kazananı haline getirecek. Sözleşmesine 'en çok kazananla eşitleme maddesi' de koyan Amedspor, böylelikle Serdar Dursun'a reddedilmesi zor bir teklif yaptı. Ersun Yanal aracılığı ile teklife okey veren Serdar Dursun, EURO 2024 sonrası nihai kararını açıklayacak.

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