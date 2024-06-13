İstanbul'da yaşandı! Eski eşten yeni eşe çıplak fotolu tuzak

Yaşadıkları karşısında büyük şok yaşayan Ayşe Ö. soluğu savcılıkta aldı. Ayşe Ö., savcılığa sunduğu dilekçesinde, "Sen ne kadar yüzsüz arsız bir kadınsın. Beni delirtme. Seni İstanbul'a tanıtırım. Çirkin domuz. Kendisini evli adamlara s..ren kadın, çevrene rezil ederim" şeklinde tehdit ve hakaret içerikli mesajlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.