Fiziksel alışverişlerde kredi kartsız dönem Hepsipay ile başlıyor

Hepsipay Türkiye'nin çok yakında piyasaya çıkacak yeni uygulamasıyla kullanıcılar, tüm kredi kartlarını fiziksel alışverişlerinde kartlarını taşımaya gerek kalmadan kullanabilecek.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsipay, alışveriş deneyimini daha da ileriye taşıyan yeniliklerine devam ediyor.

Müşterilerine kredi kartlarını güvenli bir şekilde saklama ve bu kartları alışverişlerinde kullanma imkanı sunan dijital cüzdan uygulaması Hepsipay, Türkiye'de bir ilk olan yeni ve hızlı ödeme uygulamasını, uçurtma sörfü sporunun gözde mekanı Muğla Akyaka'daki Hepsipay Uçurtma Sörfü Okulu'nda tanıttı.

Halihazırda çevrim içi alışverişlerinde kredi kartı bilgisi girmeden dijital cüzdanlarıyla tek tıkla ödeme yapabilen Hepsipay müşterileri, çok yakında Hepsipay aracılığıyla tüm kredi kartlarını fiziksel alışverişlerinde kartlarını taşımaya gerek kalmadan kullanabilecek.

Yeni uygulamayla, dijital cüzdanda saklanan tüm kredi kartlarıyla POS cihazlarında karekod okutarak ödeme imkanı sunulacak. Uygulamayla halihazırda karekodlu yapılan ödemelerde benzeri olmayan, kredi kartı kampanyalarından ve taksit seçeneklerinden yararlanma fırsatı da sunuluyor.

"28 e-ticaret markasıyla ödeme yapılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen, Hepsipay'i alışveriş deneyimini tek tıkla ödeme hızı ve vadelendirme çözümleriyle zenginleştiren ve kolaylaştıran bir "alışveriş arkadaşı" olarak gördüklerini belirtti.

28 e-ticaret markasının ödeme ekranlarında Hepsipay dijital cüzdanla ödeme yapılabildiğini vurgulayan Bayülgen, "Bu sayede müşterilerimizi ödeme ekranına geldiklerinde kart bilgisi girme, kartlar arasında seçim yapma ve 16 haneli kart bilgisi girme gibi ağrı noktalarından kurtarıyoruz. Üstelik müşterilerimize sunduğumuz vadelendirme çözümleriyle satın alım güçlerini de artıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çok yakında Hepsipay müşterilerini, hayatı kolaylaştıracak önemli bir yenilikle daha karşılayacaklarını belirten Bayülgen, şunları kaydetti:

"Hepsipay müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak ve onlara her zaman en yeni ödeme çözümlerini sunmak için AR-GE ve teknoloji ekiplerimizle aralıksız olarak çalışıyoruz. Yakında, yurt dışında hızla yaygınlaşan dijital cüzdan deneyimini Türkiye'de kullanıma sunacağız. Bu özellik sayesinde kullanıcılarımız başka hiç bir şeye ihtiyaç duymadan Hepsipay dijital cüzdanlarındaki kredi kartlarını fiziksel alışverişleri sırasında tüm özellikleriyle kullanabilecek, kampanyalardan yararlanabilecek ve ek vadelendirme seçeneklerini kullanabilecek. Getirdiğimiz bu yenilikler sayesinde bizimle çalışacak yeni işletmeler, hem yeni müşteri kazanacak hem de alışverişe dönüşüm oranlarını arttırarak e-ticaret hacimlerini katlayacak."

Akyaka'da açtıkları Hepsipay Uçurtma Sörfü Okulu'ndan bahseden Bayülgen, uygulamanın tanıtımı için özellikle uçurtma sörfü okulunu tercih ettiklerini, rüzgardan ilham alarak yeni uygulamalarıyla müşterilere "rüzgar hızında ve güvenli ödeme" vadettiklerini belirtti.

Verilen bilgiye göre, Hepsipay ile kart bilgileri, banka seviyesinde güvenlik önlemleriyle korunuyor. Merkez Bankası ve diğer ilgili düzenleyici kurumların denetiminde lisanslı bir ödeme kuruluşu olan Hepsipay, müşterilerin kişisel ve kredi kartı bilgilerini ekstra güvenlik önlemleriyle saklıyor. Kullanıcılar, şifreleme teknolojisiyle korunan dijital cüzdanlarını çevrim içi platformlarda ve fiziksel mağazalarda güvenle kullanabiliyor.