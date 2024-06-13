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Mutfakta görünmez kaza! İki kız kardeş hastanelik oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mutfakta görünmez kaza! İki kız kardeş hastanelik oldu

Bursa'da bir evde, mutfak tüpünden sızan gazın parlaması nedeniyle yaralanan 2 kız kardeş hastaneye kaldırıldı.

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Kükürtlü Mahallesi 9. Manolya Sokağı'ndaki bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan Ayşe Ç, biten 12 kilogramlık mutfak tüpünü değiştirmek istedi. Değişim sırasında yeni tüpten sızan gazın parlaması sonucu mutfakta küçük çapta yangın çıktı.

Parlama ve yangın sırasında Ayşe Ç. ile eve misafir olarak gelen ablası Semra D'nin vücutlarında yanıklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan abla kardeş, ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, mutfakta hasara neden oldu.

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