Deniz Akkaya kızının odasını ilk kez kontrol etti bakın ne buldu! 'Aklımı kaybetmek üzereyim'

Deniz Akkaya geçen hafta Twitter hesabından "16 senedir tek başıma baktığım kızımın ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurt dışı planları ve fazlasını bulunca telefonuna el koydum. Fiziken saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Üç kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkıp 'Beni dövdü' diye itibar suikasti yapan bu ruh halinin, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim" diye yazdı.