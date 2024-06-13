Deniz Akkaya kızının odasını ilk kez kontrol etti bakın ne buldu! 'Aklımı kaybetmek üzereyim'
Kızı Çocuk Esirgeme yurduna yerleştirilen eski manken Deniz Akkaya, kızının odasını ilk kez kontrol etti. Akkaya odada hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşımda bulunan Akkaya, "Aklımı kaybetmek üzereyim" ifadesini kullandı.
Deniz Akkaya geçen hafta Twitter hesabından "16 senedir tek başıma baktığım kızımın ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurt dışı planları ve fazlasını bulunca telefonuna el koydum. Fiziken saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Üç kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkıp 'Beni dövdü' diye itibar suikasti yapan bu ruh halinin, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim" diye yazdı.
Takipçilerinin kendisini eleştirmesi üzerine Akkaya art arda videolar yayınladı ve kızıyla ilgili şikayetlerine devam etti.
"Burnu sürtsün diye"
Daha sonra ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, Akkaya'nın evine gitti ve kızı ile ilgili işlem yaptı. 16 yaşındaki Ayşe, devletin yurduna gönderildi.
Deniz Akkaya bu konuda da yaptığı açıklamada "Gecenin 1 saat 45 dakika savaş verdim. Salak salak yorumlar yazmayın. Devlet el koymadı. Dedesine de verilebilirdi ama ben kızımı burnu sürtsün diye kendi rızamla Çocuk Esirgeme'ye gönderdim" ifadelerini kullandı.