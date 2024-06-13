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Borussia Dortmund'un Edin Terzic kararı

Borussia Dortmund'un Edin Terzic kararı

Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund, teknik direktör Edin Terzic ile yollarını ayırdı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki teknik adamın görevinden ayrılmak istediği ve yapılan görüşmenin ardından bu talebinin kabul edildiği belirtildi.

Borussia Dortmund ile 2021'de Almanya Kupası'nı kazanan Terzic, 2022-23 sezonunda lig şampiyonluğunu son haftada Bayern Münih'e kaptırdı. Deneyimli teknik adam yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Alman ekibi, Real Madrid'e 2-0 mağlup oldu.

Terzic, yaptığı açıklamada, "Borussia Dortmund'da yeni sezonda saha kenarında yeni birisinin olması gerektiğini düşünüyorum. Kulübe her zaman en iyisini diliyorum ve veda etmiyorum, tekrar görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

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