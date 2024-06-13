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Gazze’de can kaybı 37 bin 232’ye yükseldi

Gazze’de can kaybı 37 bin 232’ye yükseldi

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunun ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 232’ye yükseldi.

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Hamas, İsrail'e yönelik son yılların en büyük saldırısını gerçekleştirdi. İsrail ordusu 'savaş durumu alarmı' ilan etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte gerçekleştirilen 3 saldırıda 30 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 105 Filistinlinin ise yaralandığını açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) 251 gündür aralıksız sürdürdüğü saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 37 bin 232’ye, yaralı sayısının da 85 bin 37’ye yükseldiği ifade edildi.

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