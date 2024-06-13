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Cankurtaranlar göreve başlamadan sahile geldiler! Şile'de iki kişi denizde boğuldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cankurtaranlar göreve başlamadan sahile geldiler! Şile'de iki kişi denizde boğuldu

Şile'de denize giren gruptan 2 kişi boğuldu, 2 kişi arkadaşları tarafından kurtarıldı.

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Alınan bilgiye göre, Sofular sahiline gelen aralarında öğretmenlerin de bulunduğu yabancı uyruklu 37 kişilik kafile, cankurtaranların göreve başlamadıkları sabah saatlerinde denize girdi.

Dalgalara kapılan 4 kişi suda çırpınmaya başladı, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi arkadaşlarının yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Denizde 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, denizde Mohammad Alkanavi'nin (36) cesedine ulaştı, Enes Kabbani'yi ise sudan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Kabbani, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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