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Bakan Mehmet Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu

Bakan Mehmet Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz.'' açıklamasında bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa işlemlerine getirilmesi beklenen işlem ücreti çalışmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz." ifadelerini kullandı.

"VERGİ DÜZENLEMESİ MECLİS'E SUNULACAK"

Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM'ye sunulacak.

İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz."

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