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Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın yayıncısı belli oldu

Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın yayıncısı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçlarının yayınının gelecek sezon Turkuvaz Medya Grubu'nda olacağını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçlarının yayınının gelecek sezon Turkuvaz Medya Grubu'nda olacağını açıkladı.

TFF'nin açıklaması:

"Türkiye Kupası ve Süper Kupa, önümüzdeki sezon da Turkuvaz Medya Grubu kanalları tarafından yayınlanacak. 13 yıldır Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın yayıncısı olan Turkuvaz Medya Grubu, yenilen formatıyla ilk kez yapılacak iki organizasyonu her zamanki gibi şifresiz olarak futbolseverlere ulaştıracak."

Yayın geliri 3 katına çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu ile Turkuvaz Medya Grubu arasında yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayınlarını içeren anlaşma yayın geliri 3 katına çıkartılarak bir yıl daha uzatıldı. Süper Lig ve 1. Lig yayın gelirinin 2,5 katına çıkartılmasından sonra Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayın gelirinin de 3 katına çıkartılmasıyla Türkiye Kupası'na katılacak ve Süper Kupa maçını oynayacak kulüpler 2024-2025 Sezonunda önceki sezona göre üç kat daha fazla kazanç elde edecekler.

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