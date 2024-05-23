Ali Koç'tan açıklamalar! Yönetim kurulu listesi belli oldu: Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpte yapılacak başkanlık seçimi ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yapılacak başkanlık seçimi ve Galatasaray derbisinin ardından yaşananlar hakkında bir basın toplantısı düzenledi.

Koç'un Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yaptığı açıklamalar şöyle;

"Başarılarımızla da hatalarımızla da tamamıyla yüzleştik. Hedeflerimizin henüz amaçladığımız düzeye gelmediğinin farkındayız. Tüm süreci analiz ettik, karşıdan bir gözle kendimizi kritik ettik. İlk dönemimizde Futbol takımımızda doğru yapmadığımız olmuştur. Transfer tercihlerimizle, hoca tercihlerimizle bizi sorgulayabilirsiniz. Açık yüreklilikle söylüyorum ki geçmişte yaşananlardan çok şey öğrendik, neler yapılması gerektiğini bugün çok çok daha iyi görüyoruz."

Gelir gelmez ekonomik duruma baktık. İyi olmadığını bekliyorduk ama bu kadar kötü olacağını beklemiyorduk. Onlar da bu duruma tam hakim değillerdi. Kimse bir kulübün finansal durumunu bu hale getirmez. UEFA'nın 2018 yayınladığı raporda Avrupa'da batmaya en yakın kulüp olarak Fenerbahçe belirtiliyor."

Biz bırakırken 3.5 milyar küsür borç vardı, şimdi 11'e geldi diyorlar. Bunu bu şekilde ifade etmek, muhasebe ve finans konularına çok uzak olan insanların yapacağı şey. 31 Mayıs 2018'de 3 milyar 180 milyon TL olan borcumuz, 29 Şubat 2024 itibariyle 23 milyar 650 milyon TL'ye geliyor. Hangi kurdan bakarsak bakalım Fenerbahçe'nin borcu yarı yarıya inmiştir."

"Şerefsizce yalan..."

"Fenerbahçe'den tek kuruş alacağım yoktur. Bunu daha evvel de söyledim. Aksini iddia eden şerefsizce yalan söylüyorlar. Bunu yazanlara değil, söyletenlere bakmak lazım. Mahsuplaşma olayı vardır, bir yönetici verir, biletten kombineden locadan düşer. Binlerce kişinin aidatı düşerdi eskiden. Bizim dönemimizde, hiçbir kuruş para mahsuplaştırılmamıştır, kulübün içine konan kaynaktan, 1 kuruş dahil.

"Fenerium, Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Fenerium uçuyor. Tarihimizde ilk defa 500 bin üzerinde forma satışı yaptık. 2018'de 25 milyon dolar ciro, 5 milyon dolar kardı. Bugün 52 milyon dolar ciro, 25 milyon dolar kar elde etmiştir. Satış adetlerinde rekor kırıyoruz."

"1.5 milyar TL faiz ödedik"

"Faiz oranları eskiden yüzde 20'yken, şu an yüzde 47'den faiz ödüyoruz. Biz bu sene 1.5 milyar TL faiz ödedik. Bu sene tecrübe ettiğimiz, tüm kulüpleri paralize eden Bankalar Birliği anlaşması gelirlerimizin brütten yüzde 50'si bankalara gitti. Tüm ekonominin yüzde 50'siyle bu seneyi yürüttük."

"Fenerbahçe'nin şampiyon olması engellenmiştir"

"Tüm adaletsizliklere rağmen şampiyonluk şansını son haftaya taşımış bir kadro kurduk. Her açıdan tarihi bir sezon oldu. İnşallah sonu şampiyonlukla biter. Futbolda son dönemde başarılı bir istikrar sağladığımız aşikardır. Bu da geleceğe çok daha ümitle bakmamızı sağlamıştır. Son 10 sene ve 5 senenin toplam puan tablolarına baktığımızda bu söylem net şekilde doğrulanmaktadır. Fenerbahçe bu tablolarda hep zirvede olmuş ancak şampiyon olması o veya bu şekilde engellenmiştir. Fenerbahçe ne hikmetse bu dönemlerde hep sarı ve kırmızı kart listesinde de zirvede olmuştur."

Neden tekrar aday oldu?

"Karar değişikliğimi açıklayayım. Her türlü olumsuzluğa rağmen can ve başla mücadele ettik. Kulübümüzü aldığımız noktadan şimdiki hale getirmek için çok mücadele ettik ve iyi bir noktaya geldik. Başkan adayı olmamın ana nedenlerinden biri bu dönüşümü tamamlayarak kulübü hedeflediğimiz noktaya getirmektir. 2018 senesinde kulübü kendi malı gibi gören yönetim anlayışından kurtulmak için yola çıktık. Bu yönetim anlayışının geri dönmemesi için aday olarak karşınızdayım. O günlere dönemeyiz! Bir kulübün bağımsız olması, finansal güç olarak başlar.'

"Ali Koç varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' lafı üstünden seçim stratejisi güdenlere bir lafım var. Katıldığım 2 TV kanalında bunu bahsettim. Bu kesinlikle teslimiyet ifadesi değildir. O psikolojide olsaydık Fenerbahçe çoktan havluyu atardı. Bu sözler tam tersine bir isyanın dışavurumuydu. Burada söz konusu olan şahsımın kimliği ile ilgili bir durum değildir. Yaşadığımız gerilimin esas sebebi camiamızın ilkeleri ve duruşudur. Fenerbahçe son 20 yılda yoğun saldırılara maruz kalmış ve kalmaya devam etmektedir."

"Yıldırım'ın yelkenleri rüzgarla dolmuş, hızla ilerliyor"

"Geldiğimiz nokta itibarıyla, önceki başkanımız 6 sene boyunca genel kurullarımıza gelmeyip dışarıdan ağır salvolar yaparken, genel kurullarımızdan bir gün önce garip, ilginç ama kendine ve karakterine uygun tarzda toplantılar yaparken hep rica ettik, 'Gelin, nerede isterseniz televizyona çıkalım ve kendimizi anlatalım.' dedik. İnsanlar bizi anlasın istedik. Ona pek rağbet etmemişti ama şimdi hiç tereddüt etmeyeceğini düşünüyorum zira kendisi tekrar aday oldu, öz güven tavan yapmış olarak görüyorum. Yelkenleri rüzgarla dolmuş, hızla ilerliyor. Aday olduğu için de kongre üyelerimize duyacağı saygıdan dolayı, son 6 senede yerleştirdiğimiz Fenerbahçe demokrasisi kültürüne uymak adına iki aday olarak TV'ye çıkıp sizleri çok daha iyi aydınlatacağımızdan zerre kadar şüphem yok. Bu sefer de kabul etmezse belki de Dursun Özbek ile televizyona çıkar.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesi de belli oldu. İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın da Ali Koç'un yeni listesinde yer alması dikkat çekti. Selahattin Baki, İlker Dinçay, Ömer Okan ve Can Gebetaş yeni yönetim kurulunda yer almadı. Ali Koç'un yönetim kurulu listesi:

"Dünyada Fenerbahçe'nin yaşadığını yaşayan bir kulüp yoktur"

"Dünyada Fenerbahçe'nin yaşadığını yaşayan bir kulüp yoktur. Fenerbahçe'nin hakkının yenmesi bir norm haline gelmiştir. Yeni başlamış bir şey değildir. Son birkaç yılda dozajı ciddi şekilde artmıştır. Yönetime geldiğimizden itibaren iyi niyetle, naif şekilde futbol değişsin diye çalıştık. Ancak, gördük ki ortam böyle bir ortam değil. Statükonun devam etmesini isteyenler çok daha fazla, biz her daim ötekileştirdik. Sistem içerisindeki Anti-Fenerbahçeli güçlerin Fenerbahçe ile derdi var, sorunu çözmek gibi bir dertleri yok."

"6 yılda gördük ki futboldaki yapı biat etmeyenleri cezalandırmakta, sistemin dışına çıkarmaktadır. Hayali düşmanımız olduğunu söyleyenler, bu sistemden menfaat elde edenlerdir. Bu düzenden rahatsız olan kulüplerle birlikte futbolumuzu daha iyi bir geleceğe taşımak istiyoruz."

"Ülkemizdeki futbol iklimi, rekabet ortamı; yurt dışında gıpta ile izlediğimiz ligler seviyesine gelince en çok yararlanan Fenerbahçe olacaktır. Bizi engellemek o kadar da kolay olmayacaktır. Bu sebeple bir mücadele başlattık, sonuna kadar götüreceğiz. Gereği her neyse bir ve bütün olarak camia olarak yapmak zorundayız. Bir kafa kaldırdık, 30 bin kişi topladık, insanlar dur bakalım demeye başladılar. Bunu yönetim gücüyle değil ancak camia gücüyle başarabiliriz. Bir kez daha aday olmamın nedeni haksızlığı ve adaletsiz rekabeti norm haline getirmiş sisteme karşı başlattığımız mücadeleyi sonuna kadar götürme arzumuzdur."

"Daha çok yol kat ettiğimizde, daha çok kulüp yanımıza gelecektir. Biz direnirsek sonunda arzu ettiğimiz gibi futbolda temiz bir ortamın olmasını sağlayacağız. Bunu eninden sonunda sağlayacağız. Bunu Fenerbahçe aldığı pozisyon, verdiği mücadeleyle tarihe geçecektir."

"İstanbulspor'u yenersek 99 puanla tamamlayacağız, bu puanlar rekordur. Biz bu başarıları elde edince ne oldu? Her haftası başka skandal olan ligle karşılaştık. Ne zaman güçlü kadro kurduk, sistemin içindeki böcekler tek tek ortaya çıktı. Kim olduklarını biliyoruz, tespit ettik. Söz size, hepsinin kökünü kazıyacağız."

"Öyle bir takım kuracağız ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak"

"Normal bir lig olsa büyük bir heyecan içinde olurduk. Malum ortam, dizaynlar... Allah'tan ümit kesilmez. Bu başarı şampiyonlukla taçlanır. En son 90 puan üzerinde bir sezonun bitişi 1988/89'da olmuştur. Son 10 senede 90 puan üzeri alan takım olmamıştır. Tarihte 2 kere olmuştur 90 puan üzer. Futbol yatırımlarımız 2 senedir meyvesini verdi. Bu sezon çok güçlü olan takımıza yapacağımız takviyelerle, şampiyonluk yarışını domine edeceğiz. Gelecek sezonun çalışmaları uzun süredir devam etmektedir. Şampiyonluk sözü vermedim hiç. Karakter gereği hiçbir zaman hiçbir konuda büyük konuşmadım. Son 2 sezonda yaşadıklarımızdan hareketle ve takviyelerle çok daha kuvvetli bir Fenerbahçe yaratacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Öyle bir takım kuracağız ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak. Avrupa'da iki senedir yakaladığımız başarıyı istikrarlı hale getireceğiz."

"Dursun Özbek ile televizyona çıkarlar"

"Önceki başkanımız, 6 sene boyunca kurullara gelmeyip, dışarıdan bize ağır salvolar yaparken, genel kuruldan 1 gün önce garip, ilginç, karakterine uygun basın toplantıları yaparken hep rica ettik, gelin TV'ye çıkalım, kendimizi anlatalım. Camia bizi tanısın, anlasın dedik. Ona pek rağbet etmemişti. Şu an hiç tereddüt etmeyecektir. Tekrar aday oldu. Özgüveni tavan yapmış, yelkenleri dolmuş hızla ilerliyor. Aday olduğu için kongre üyelerine saygı duyduğu için, iki aday olarak TV'ye çıkıp sizleri çok daha iyi aydınlatacağımızdan zerre şüphem yok. Bu sefer de kabul etmezse belki de Dursun Özbek ile televizyona çıkar."

"Dursun Özbek'in bu ilk yalanı değil"

"Erden beye teşekkür edeceğimi sanmazdım ama kendi başkanını yalanladığı için teşekkür ederim. Yakından uzaktan böyle bir konuşma geçmedi. Sayın başkanın bu ilk yalanı değil. Ülkemizde yalan söyleyenler değil, doğru söyleyenler kendini ispat etmek zorunda."