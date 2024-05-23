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Vergi kaçıranı ihbar eden ikramiyeyi kaptı! İşte hesabınıza yatacak para

Vergi kaçıranı ihbar eden ikramiyeyi kaptı! İşte hesabınıza yatacak para

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığını önlemek için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Vatandaşlar, vergi kaçıran kişileri hızlıca şikayet edebilecek. Yapılan ihbar doğru çıkarsa vatandaşlara 'ihbar ikramiyesi' ödenecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yeni adımlar attı. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) yapılan açıklamada; vatandaşların ihbarlarını daha etkin yapabilmesi için yeni şikayet kanalları oluşturulduğu aktarıldı.

Yeni dönemle birlikte;  vatandaşlar, IBAN ile ödeme isteyen ve fiş yada fatura kesmeyenleri sosyal medyadan hızlıca şikayet edilebilecek.

İhbar ve şikayetleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla;  Dijital Vergi Dairesi'nin (GİB) resmi sitesi, GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi hizmetleri detaylıca güncellendi.

Ek olarak; BİP Vergi İhbarı Servisi, X ve Instagram İhbar Hesapları (“gibihbar” üzerinden DM-Direkt Mesaj yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (0 552 189 0 189) hizmete açıldı.

İhbarlar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sayfası (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi’nden (189) de yapılabiliyor.

ihbar ikramiyesi" talep edebilecekler.

Vatandaşlar, yaptıkları şikayetler için "ihbar ikramiyesi" talep edebilecekler. Yapılan ihbar sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarına göre tahakkuk eden vergi ve vergi ziyaı cezasının yüzde 10'u tutarındaki ihbar ikramiyesi, vatandaşlara ödenebilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na göre ihbar edilebilecek konular ise şu şekilde:

Düşük KDV oranı uygulanması
IBAN/PTT çeki yolu ile ödeme talep edilmesi
Fiş/fatura verilmemesi
Başka işletmenin POS cihazının kullanılması
Mükellefiyet kaydının olmaması
Sahte/yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması
Personel ücretinin elden ödenmesi
Kira gelirinin beyan edilmemesi
Tapu harcının eksik ödenmesi
Kaçak ürün satışının yapılması

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