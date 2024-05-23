Rusya'ya karşı 'Demir Kubbe' planı devreye giriyor

Avrupa ülkeleri Rusya'nın saldırma ihtimaline karşı dünyanın en güçlü hava savunma sistemi olarak değerlendirilen 'Demir Kubbe' için kolları sıvadı.

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa ülkelerinin 4,3 milyar dolarlık Demir Kubbe tarzı hava ve füze savunma sistemi planını açıklayacağını duyurdu.

Kyiv Post'un haberine göre Donald Tusk, Polonyalı yayın kuruluşu AVN'ye, 21 ülkenin işbirliğini içeren teklifin birkaç gün içinde Avrupa Konseyi'ne sunulacağını söyledi. Söz konusu Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi, karada konuşlu birlikte çalışabilen hava savunma sistemlerini ortaklaşa tedarik etme aracı olarak tasarlandı.

The Telegraph'a göre Tusk, "İsrail'e yapılan son saldırı, bu tür sistemlerin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Avrupa'nın füze savunma kalkanına sahip olmaması için hiçbir neden yok. Füzelere ve insansız hava araçlarına karşı bir Demir Kubbe oluşturmak gerekli." dedi.

Tusk, Rusya'ya pek de incelikli olmayan bir gönderme yaparak, Avrupa'ya yönelik potansiyel bir saldırının nereden gelebileceğini anlamanın fazla hayal gücü gerektirmediğini de söyledi.

İsrail'in Demir Kubbesi uzun zamandır dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olarak görülüyor ve ülke semalarını roketlerden ve diğer mermilerden koruyor. Nisan ayında İran, İsrail'e füze ve insansız hava aracı bombardımanı başlattı. ABD ve İngiltere güçlerinin yardımıyla İsrail'in hava savunması füzelere çok sayıda müdahale yaptı.

Rusya'nın NATO Avrupa'sına doğrudan bir sıcak savaş saldırısı gerçekleştirmesi yakın zamanda olası görülmese de, pek çok ülke, özellikle de Rusya'ya sınırı olanlar derin alarma geçmiş durumda. Rusya’nın Avrupa’ya doğrudan saldırma ihtimali birçok ülkeyi derin alarma geçirdi.

ESSI ilk kez 2022'de, Rusya'nın Ukrayna'nın sivil altyapısını roketlerle vurmaya başlamasından kısa bir süre sonra Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından gündeme getirildi.

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında, Avusturya ve İsviçre girişime imza attı ve bu yılın şubat ayı itibarıyla Türkiye ve Yunanistan'ın da katılımıyla ülke sayısı 21'e çıktı.

Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü ( SWP), geçen yıl bir raporda Alman hükümetinin ESSI kapsamında satın almayı veya yenilemeyi düşündüğü sistemlerden bazılarını özetledi. Bunlar arasında ABD yapımı Patriot'lar, insansız hava araçlarını, uçakları ve seyir füzelerini hedef alabilen kısa ila orta menzilli bir sistem olan IRIS-T SLM ve İsrail'de kullanılan uzun menzilli Arrow sistemi vardı.

Bu sistemlere Rusya tehdidi karşısında Demir Kubbe de eklenmiş oldu