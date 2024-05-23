BIST 10.890
DOLAR 32,21
EURO 35,03
ALTIN 2.447,08
HABER /  GÜNCEL

Mehmet Şimşek Arap sermayesine seslendi: Türkiye henüz...

Mehmet Şimşek Arap sermayesine seslendi: Türkiye henüz...

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Arap Bankacılık Zirvesi'nde konuştu.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Arap Bankacılık Zirvesi'nde konuştu. Parasal politikaları istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam ettiklerini belirten Şimşek, “Türkiye henüz küresel dezenflasyon rüzgarına kapılmadı" şeklinde konuştu.

Şimşek'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Türkiye henüz küresel dezenflasyon rüzgarına kapılmadı.

Bir yıllık bir geçiş dönemindeyiz ve dezenflasyon süreci artık başlamış durumda. Bu uzun bir süreç, önümüzdeki 3 yıl boyunca enflasyonu düşürmeye devam edeceğiz. Bu da tabiki yeni değerlerin ortaya çıkmasının sağlayacak. Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler de büyümeye devam edecek.

Parasal politikalarımız istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Programımız sağlam politikalar ve yapısal reformların birleşimi sayesinde çalışıyor. Ortaya çıkan bu ortam ile birlikte portföy tercihlerimiz Türk varlıklarının lehine olacak ve reel kur oranlı bizim lehimize dönecek bu da dezenflasyonu daha da güçlendirecek.

Cari açıktaki düşüş rezerv birikiminin temeli olacak. Portföy tercihleri TL’nin lehine olacak ve reel kur lehimize dönerek dezenflasyonu güçlendirecek. TL hala biraz zayıf ancak volatilite azaldı.

Büyümeyi sürdürülebilir ve daha dengeli bir hale getirmeye çalışıyoruz.

Merkez Bankası rezervleri de artmaya devam ediyor. Yaklaşık 36 milyar dolar bir iyileşme söz konusu. KKM'den çıkıyoruz ve TL mevduat rezervlerimiz artıyor. Güven artıyor ve yerel para birimiyle yapılan varlıklar da değer kazanmaya devam ediyor.

Enflasyon beklentimiz yüzde 33, hala hedeflerimizin biraz altında. Kredi derecelendirme açısından da iyi bir seyir söz konusu. Bütün kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili beklentileri olumlu.

Yapısal problemlerimizi çözüyoruz ve değer yaratmaya devam ediyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Dijital Telif Yasası haberin ve haberciliğin geleceği için zorunlu
Dijital Telif Yasası haberin ve haberciliğin geleceği için zorunlu
Interpol peşlerindeydi! 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
Interpol peşlerindeydi! 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
Yeni Kaledonya ayaklandı Macron soluğu orada aldı
Yeni Kaledonya ayaklandı Macron soluğu orada aldı
Kuveyt Türk'ten müşterilerine 'Dijital Araç Finansmanı' hizmeti
Kuveyt Türk'ten müşterilerine 'Dijital Araç Finansmanı' hizmeti
Bu hafta 8 film vizyona girecek! İşte haftanın filmleri
Bu hafta 8 film vizyona girecek! İşte haftanın filmleri
İstanbul’da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul’da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı
Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı!
Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı!
Mayıs ayı tüketici güven endeksi verileri açıklandı
Mayıs ayı tüketici güven endeksi verileri açıklandı
Türkler en iyi yeteneği gösterdi! İsrail basını Akıncı’yı yazdı
Türkler en iyi yeteneği gösterdi! İsrail basını Akıncı’yı yazdı
Libya'dan beklenmedik hamle! Yunan medyası: "Arkasında Türkiye var"
Libya'dan beklenmedik hamle! Yunan medyası: "Arkasında Türkiye var"
Ticaret Bakanlığı'ndan o reklamlara ceza yağdı! "Anne tarifi" ifadesi durdurma cezası getirdi
Ticaret Bakanlığı'ndan o reklamlara ceza yağdı! "Anne tarifi" ifadesi durdurma cezası getirdi