Kuveyt Türk'ten müşterilerine 'Dijital Araç Finansmanı' hizmeti

Kuveyt Türk'ün sıfır ve ikinci el araçlar için 2022'de başlattığı Dijital Araç Finansmanı hizmetiyle müşteriler şubeye gitmeden finansman kullanabiliyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, hizmetle Kuveyt Türk müşterileri şubeye gitmeden dijitalden finansman kullanarak araçlarını satın alabiliyor.

Kuveyt Türk'ün müşterilerine kullandırdığı araç finansmanlarının yüzde 50'si, hızı ve pratikliğiyle öne çıkan Dijital Araç Finansmanı aracılığıyla gerçekleşiyor.

Dijital Araç Finansmanı kullanmak isteyen müşteriler, Kuveyt Türk Mobil üzerinden 7/24 finansman başvurusunda bulunabiliyor. Kar oranı avantajı bakımından sektörde ilk sıralarda yer alan hizmette, müşteriler tüm süreçleri Kuveyt Türk Mobil üzerinden kolay ve pratik şekilde tamamlayabiliyor.

Müşteriler, işlemler sırasında dijital asistan Selim'den destek alabildiği gibi ihtiyaç duydukları anda finansman asistanına sesli görüşmeyle bağlanabiliyor. İşlemler aynı gün içinde tamamlanabiliyor.

Müşteriler, şubeye hiç uğramadan hızlı ve pratik şekilde yeni araçlarına sahip olabiliyor. Kuveyt Türk müşterisi olmayanlar ise görüntülü görüşmeyle kısa sürede müşteri olarak Kuveyt Türk Mobil'den başvuru yapabiliyor.

"Dijital Araç Finansmanı işlemleri aynı gün içinde tamamlanabiliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılık Pazarlama Grup Müdürü Mürsel Topuz, müşterilerinin finansmana dijitalden hızlı ve pratik şekilde ulaşabilmesi için yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirdiklerini ifade etti.

Topuz, Türkiye'de bir ilke imza atarak iki yıl önce hayata geçirdikleri Dijital Araç Finansmanı ile Kuveyt Türk Mobil üzerinden sıfır ve ikinci el araç finansmanı hizmeti sunarak müşterilerinin finansmana ulaşmasını kolaylaştırdıklarını belirterek, "Müşterilerimiz, Kuveyt Türk Mobil üzerinden diledikleri yerden, istedikleri anda finansman başvurularını yaparak basit adımlarla, kolay ve hızlı şekilde finansman işlemlerini sonuçlandırarak araçlarına kavuşuyor. Dijital Araç Finansmanı işlemleri aynı gün içinde tamamlanabiliyor." açıklamasında bulundu.

Müşterilerinin, Dijital Araç Finansmanı'na özel kar oranı ve fırsat ürünü indirimleriyle avantajlı finansman kullanmanın ayrıcalığını yaşadığını aktaran Topuz, "Aradan geçen iki yılda her iki araç finansmanından birinin dijitalden yapılıyor olması müşterilerimizin dijitale yatkınlığını ve finansmana pratik şekilde ulaşma istediğini ortaya koyuyor. Bu da bize Dijital Araç Finansmanı'nın kullanım kolaylığını ve müşterilerimize sağladığı konforu göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.