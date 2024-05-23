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Libya'dan beklenmedik hamle! Yunan medyası: "Arkasında Türkiye var"

Libya'dan beklenmedik hamle! Yunan medyası: "Arkasında Türkiye var"

Libya, Girit açıklarındaki sismik araştırmalarla ilgili Yunanistan'a nota verdi. Yunan basınından Kathimerini ise, söz konusu hamlenin arkasında Türkiye'nin olduğunu iddia etti.

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Türkiye ve Yunanistan arasında yakınlaşma çabaları sürerken, Libya'yla yaşanan tansiyon Yunan basınında Türkiye'ye yönelik eleştirileri gündeme getirdi.

Norveç gemisi Ramford Hyperion, Yunanistan'ın hesabına, Doğu Akdeniz'de Girit adasının batısı ve güneybatısında mayıs ortalarında tamamladığı bir dizi sismik araştırmalar gerçekleştirdi.

Libya hükümeti, bu araştırmaların, Türkiye ile 2019 yılında imzaladığı ve BM'ye bildirilen deniz yetki sınırlarına ilişkin anlaşmada da gösterilen kıta sahanlığı bölgesi içinde yeralan sahalarda yapıldığı gerekçesiyle, Trablus'taki Yunan Büyükelçisi Nikos Garilidis'e geçen hafta bir protesto notası verdi. Yunan elçi Garilidis'e uyarı mektubu gönderen Libya hükümeti, söz konusu bölgenin kendisine ait olduğunu belirtti.

Yunan basını: "Notanın arkasında Türkiye var"

Yunan Kathimerini gazetesi, mektubun geçen hafta Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da yaptığı görüşmeden hemen önce gönderildiğine dikkat çekerek, Libya'nın notasında Türkiye'nin rolü olabileceğini savundu. Gazete, Libya'daki Abdulhamid Dibeybe hükümeti üzerinde büyük etkiye sahip Türkiye'nin, Libya ile Yunanistan arasında yaşanan son gerilimde rolü olabileceği şüphesinin ortaya çıktığını öne sürdü. Türkiye ve Dibeybe hükümeti arasında deniz araştırmaları anlaşması bulunduğuna da dikkat çeken Kathimerini, Libya'daki hükümetin daha önce de Yunanistan'ı kendi karasularını ihlal etmekle suçladığını yazdı.


Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası krize yol açmış, Atina anlaşmanın derhal iptal edilmesini istemişti.

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