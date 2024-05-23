Milyonlarca emekli bekliyor! Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatıyor
Kurban Bayramı yaklaşırken emekliler ikramiye ne zaman hesaplara yatacak araştırmalarına başladı. Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler günler önceden yatırılmıştı. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Kurban Bayramı 16 Haziran günü başlayacak. Daha önce olduğu gibi bayram tarihleri öncesinde ödemelerin hesaplarda olması bekleniyor. Bu noktada gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimine döndü.
Sabah'ta yer alan habere göre emekli ikramiyesi 3.000 TL olarak ödeniyor. Buna göre emekliler iki bayramda toplamda 6 bin TL ödeme alıyor.
Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Bayram ikramiyeleri e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir.
3 bin TL bayram ikramiyesi ödemesinden dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacak.