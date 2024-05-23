BIST 10.890
DOLAR 32,21
EURO 35,03
ALTIN 2.447,08
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Bu hafta 8 film vizyona girecek! İşte haftanın filmleri

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bu hafta 8 film vizyona girecek! İşte haftanın filmleri

 Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona 8 yapım izleyiciyle buluşacak.

Abone ol

Aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Furiosa: Bir Mad Max Destanı" filminin yönetmen koltuğunda George Miller oturuyor.

Başrollerinde Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth ve Tom Burke'ün yer aldığı film, Mad Max serisinin 2015 yapımı filmi "Fury Road"da yer alan Furiosa karakterinin kökenlerini ve nasıl güçlü bir savaşçıya dönüştüğünü anlatıyor.

"Karganın Uykusu"

Tunahan Kurt imzalı "Karganın Uykusu" filminde Ahmet Ağgün, Alperen Aktaş ve Engin Yüksel başrolleri paylaştı.

Dram türündeki film, işlev görmeyen bir maden aktarım tesisinde müdür olarak çalışan Nasip'in, çocukluğundan beri yaşadığı uyurgezerlik sorunu ile baş etmeye çalışmasını ele alıyor.

 "Yapay Sevgilim"

Bilim kurgu türünde, Casper Christensen'ın Anthony Hines ile yönettiği "Yapay Sevgilim" filmi dikkati çekiyor.

Başrollerini Shailene Woodley, Jack Whitehall ve Paul Rust'ın paylaştığı filmde, Charles ile Elaine'in birlik olup kendi robot ikizlerinin peşine düşmek zorunda kalınca, gerçek aşkı öğrenmeleri işleniyor.

 "Keçigiller"

Haftanın tek animasyon filmi "Keçigiller", Kianoush Dalvand ve Farzad Dalvand imzasını taşıyor.

Müziklerini Mark Willott'un üstlendiği film, üç genç keçinin toplumlarında bir ateşkesi korumak için cesurca giriştikleri macerayı konu ediyor.

Celal Demirtaş'ın yönettiği b filminde başrrolleri Mehmet Cula, Güldemet Durukan ve Fırat Tosun paylaşıyor. Film, kabuslarla boğuşan bir müzik akademisi öğrencisinin kabuslarını merak edip araştırmaya başlamasıyla gelişen olayları anlatıyor.

"Biaz: Kara İyenin Laneti" filmini Volkan Özgümüş ve Erkut Altındağ yönetti. Tutku Ulus, Kutay Kalabalık ve Ceren Güzin Sönmez'in başrolde yer aldığı filmde, dört arkadaşın ruh çağırma ayininden sonra başına gelenler işleniyor.

Battal Karslıoğlu ile Levent Demirci'nin yönettiği "Gizlenen" filminde Arzu Suriçi Kireççi, Yağmur Şahin ve Murat Deniz rol alıyor. Son kitabının yayından kaldırılmasıyla hayatı zorlaşan bir psikoloğun konu edildiği yapımda, psikoloğun şehirden uzaklaşarak sessiz bir yere yerleşmesinin ardından yaşadığı metafizik olaylar ele alınıyor.

Gabriel Abrantes imzalı "Şeytan Tohumları" filminin başrolünde Brigette Lundy-Paine, Carloto Cotta ve Anabela Moreira oynuyor. Filmde gerçek ailesini bulmak için Portekiz'e giden Edward'ın, ailesinin karanlık geçmişiyle karşı karşıya kalması anlatılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul’da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul’da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı
Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı!
Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı!
Mayıs ayı tüketici güven endeksi verileri açıklandı
Mayıs ayı tüketici güven endeksi verileri açıklandı
Türkler en iyi yeteneği gösterdi! İsrail basını Akıncı’yı yazdı
Türkler en iyi yeteneği gösterdi! İsrail basını Akıncı’yı yazdı
Libya'dan beklenmedik hamle! Yunan medyası: "Arkasında Türkiye var"
Libya'dan beklenmedik hamle! Yunan medyası: "Arkasında Türkiye var"
Ticaret Bakanlığı'ndan o reklamlara ceza yağdı! "Anne tarifi" ifadesi durdurma cezası getirdi
Ticaret Bakanlığı'ndan o reklamlara ceza yağdı! "Anne tarifi" ifadesi durdurma cezası getirdi
Öğrencilerle top oynarken fenalaştı! Mehmet öğretmenden acı haber
Öğrencilerle top oynarken fenalaştı! Mehmet öğretmenden acı haber
BBVA, OpenAI ile anlaşma imzaladı
BBVA, OpenAI ile anlaşma imzaladı
AK Parti'de değişim ne zaman? İki il başkanı görevi bıraktığını duyurdu
AK Parti'de değişim ne zaman? İki il başkanı görevi bıraktığını duyurdu
İsrail Refah'ta ilerliyor: Tanklar kent merkezine konuşlandı
İsrail Refah'ta ilerliyor: Tanklar kent merkezine konuşlandı
Giresun'da kayıp adamın akıbeti kötü çıktı! Öldürüp cesedi uçurumdan atmışlar
Giresun'da kayıp adamın akıbeti kötü çıktı! Öldürüp cesedi uçurumdan atmışlar
Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Serbest piyasada döviz açılış fiyatları