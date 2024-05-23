Bu hafta 8 film vizyona girecek! İşte haftanın filmleri

Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona 8 yapım izleyiciyle buluşacak.

Abone ol

Aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Furiosa: Bir Mad Max Destanı" filminin yönetmen koltuğunda George Miller oturuyor.

Başrollerinde Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth ve Tom Burke'ün yer aldığı film, Mad Max serisinin 2015 yapımı filmi "Fury Road"da yer alan Furiosa karakterinin kökenlerini ve nasıl güçlü bir savaşçıya dönüştüğünü anlatıyor.

"Karganın Uykusu"

Tunahan Kurt imzalı "Karganın Uykusu" filminde Ahmet Ağgün, Alperen Aktaş ve Engin Yüksel başrolleri paylaştı.

Dram türündeki film, işlev görmeyen bir maden aktarım tesisinde müdür olarak çalışan Nasip'in, çocukluğundan beri yaşadığı uyurgezerlik sorunu ile baş etmeye çalışmasını ele alıyor.

"Yapay Sevgilim"

Bilim kurgu türünde, Casper Christensen'ın Anthony Hines ile yönettiği "Yapay Sevgilim" filmi dikkati çekiyor.

Başrollerini Shailene Woodley, Jack Whitehall ve Paul Rust'ın paylaştığı filmde, Charles ile Elaine'in birlik olup kendi robot ikizlerinin peşine düşmek zorunda kalınca, gerçek aşkı öğrenmeleri işleniyor.

"Keçigiller"

Haftanın tek animasyon filmi "Keçigiller", Kianoush Dalvand ve Farzad Dalvand imzasını taşıyor.

Müziklerini Mark Willott'un üstlendiği film, üç genç keçinin toplumlarında bir ateşkesi korumak için cesurca giriştikleri macerayı konu ediyor.

Celal Demirtaş'ın yönettiği b filminde başrrolleri Mehmet Cula, Güldemet Durukan ve Fırat Tosun paylaşıyor. Film, kabuslarla boğuşan bir müzik akademisi öğrencisinin kabuslarını merak edip araştırmaya başlamasıyla gelişen olayları anlatıyor.

"Biaz: Kara İyenin Laneti" filmini Volkan Özgümüş ve Erkut Altındağ yönetti. Tutku Ulus, Kutay Kalabalık ve Ceren Güzin Sönmez'in başrolde yer aldığı filmde, dört arkadaşın ruh çağırma ayininden sonra başına gelenler işleniyor.

Battal Karslıoğlu ile Levent Demirci'nin yönettiği "Gizlenen" filminde Arzu Suriçi Kireççi, Yağmur Şahin ve Murat Deniz rol alıyor. Son kitabının yayından kaldırılmasıyla hayatı zorlaşan bir psikoloğun konu edildiği yapımda, psikoloğun şehirden uzaklaşarak sessiz bir yere yerleşmesinin ardından yaşadığı metafizik olaylar ele alınıyor.

Gabriel Abrantes imzalı "Şeytan Tohumları" filminin başrolünde Brigette Lundy-Paine, Carloto Cotta ve Anabela Moreira oynuyor. Filmde gerçek ailesini bulmak için Portekiz'e giden Edward'ın, ailesinin karanlık geçmişiyle karşı karşıya kalması anlatılıyor.