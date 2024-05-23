ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla bir kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu yurt dışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

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İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma gecesi yaşanan kaza ve sonrasında ehliyetsiz sürücü T.C.’nin (17) annesi yazar Eylem Koç tarafından önce Mısır’a ardından da Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) kaçırılmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

NTV'de yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Mart'ta anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na göndermişti.

Bu talep kabul edilerek yazar Eylem Tok ve oğlu T.C. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.