BIST 10.926
DOLAR 32,20
EURO 34,98
ALTIN 2.444,43
HABER /  GÜNCEL

ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten

ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla bir kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu yurt dışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Abone ol

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma gecesi yaşanan kaza ve sonrasında ehliyetsiz sürücü T.C.’nin (17) annesi yazar Eylem Koç tarafından önce Mısır’a ardından da Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) kaçırılmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

NTV'de yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Mart'ta anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na göndermişti.

Bu talep kabul edilerek yazar Eylem Tok ve oğlu T.C. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mayıs ayı tüketici güven endeksi verileri açıklandı
Mayıs ayı tüketici güven endeksi verileri açıklandı
Türkler en iyi yeteneği gösterdi! İsrail basını Akıncı’yı yazdı
Türkler en iyi yeteneği gösterdi! İsrail basını Akıncı’yı yazdı
Libya'dan beklenmedik hamle! Yunan medyası: "Arkasında Türkiye var"
Libya'dan beklenmedik hamle! Yunan medyası: "Arkasında Türkiye var"
Ticaret Bakanlığı'ndan o reklamlara ceza yağdı! "Anne tarifi" ifadesi durdurma cezası getirdi
Ticaret Bakanlığı'ndan o reklamlara ceza yağdı! "Anne tarifi" ifadesi durdurma cezası getirdi
Öğrencilerle top oynarken fenalaştı! Mehmet öğretmenden acı haber
Öğrencilerle top oynarken fenalaştı! Mehmet öğretmenden acı haber
BBVA, OpenAI ile anlaşma imzaladı
BBVA, OpenAI ile anlaşma imzaladı
AK Parti'de değişim ne zaman? İki il başkanı görevi bıraktığını duyurdu
AK Parti'de değişim ne zaman? İki il başkanı görevi bıraktığını duyurdu
İsrail Refah'ta ilerliyor: Tanklar kent merkezine konuşlandı
İsrail Refah'ta ilerliyor: Tanklar kent merkezine konuşlandı
Giresun'da kayıp adamın akıbeti kötü çıktı! Öldürüp cesedi uçurumdan atmışlar
Giresun'da kayıp adamın akıbeti kötü çıktı! Öldürüp cesedi uçurumdan atmışlar
Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Naci Görür kesin olacak dedi Marmara'yı yeniden uyardı! Şiddeti 7,5'e varacak
Naci Görür kesin olacak dedi Marmara'yı yeniden uyardı! Şiddeti 7,5'e varacak
Netanyahu'yu tutuklayacağını açıklayan ilk Avrupa ülkesi
Netanyahu'yu tutuklayacağını açıklayan ilk Avrupa ülkesi