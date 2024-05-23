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Bakanlık "U" ısrarında geri adım attı metro tabelası yeniden değişti

Bakanlık "U" ısrarında geri adım attı metro tabelası yeniden değişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı metrolara "M" işareti yerine "U" yazma ısrarından geri adım attı. U logosu Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve Bakırköy-Kayaşehir hatlarında istasyonlarına eklendi. Fakat İstanbul Havalimanı'nda U tabelalarına "metro" ibaresi de eklendi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “İstanbul’da metronun yeni simgesi!” notuyla metro tabelası paylaşmış ve 'U' harfi dikkat çekmişti. Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak inşa ettiğimiz metroların logosunu Ulaşım'ın 'U'su yapıyoruz" diyerek  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı metrolardan bakanlık metrolarını ayırıldığını duyurmuştu.

Gazete Pencere'de yer alan habere göre, U logosu Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve Bakırköy-Kayaşehir hatlarında istasyonlarına eklendi. Ancak İstanbul Havalimanı'nda U tabelalarına "metro" ibaresi de eklendi.

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