BIST 10.890
DOLAR 32,21
EURO 35,03
ALTIN 2.447,08
HABER /  GÜNCEL

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alacak: İşte detaylar

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alacak: İşte detaylar

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatındaki Kur'an Eğitim merkezlerinde görev yapmak üzere sözlü sınav ile 35 personel istihdam edecek. İşte detaylar

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında bulunan Kur'an Eğitim merkezlerinde görev yapmak üzere sözlü sınavla 35 öğretmen alacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 31 Mayıs'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.

Ankara'da yapılacak sözlü sınavla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Şimşek Arap sermayesine seslendi: Türkiye henüz...
Mehmet Şimşek Arap sermayesine seslendi: Türkiye henüz...
Süper Lig'de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Dijital Telif Yasası haberin ve haberciliğin geleceği için zorunlu
Dijital Telif Yasası haberin ve haberciliğin geleceği için zorunlu
Interpol peşlerindeydi! 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
Interpol peşlerindeydi! 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
Yeni Kaledonya ayaklandı Macron soluğu orada aldı
Yeni Kaledonya ayaklandı Macron soluğu orada aldı
Kuveyt Türk'ten müşterilerine 'Dijital Araç Finansmanı' hizmeti
Kuveyt Türk'ten müşterilerine 'Dijital Araç Finansmanı' hizmeti
Bu hafta 8 film vizyona girecek! İşte haftanın filmleri
Bu hafta 8 film vizyona girecek! İşte haftanın filmleri
İstanbul’da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul’da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı
Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı!
Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı!
Mayıs ayı tüketici güven endeksi verileri açıklandı
Mayıs ayı tüketici güven endeksi verileri açıklandı
Türkler en iyi yeteneği gösterdi! İsrail basını Akıncı’yı yazdı
Türkler en iyi yeteneği gösterdi! İsrail basını Akıncı’yı yazdı
Libya'dan beklenmedik hamle! Yunan medyası: "Arkasında Türkiye var"
Libya'dan beklenmedik hamle! Yunan medyası: "Arkasında Türkiye var"