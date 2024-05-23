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İran'ın 'Akıncı İHA başarısız oldu' açıklamasına MSB'den yanıt

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran'ın 'Akıncı İHA başarısız oldu' açıklamasına MSB'den yanıt

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İran Genelkurmayı'nın "Reisi'nin taşıyan helikopter enkazını aramada Akıncı İHA başarısız oldu" iddiası için "O gün neler yaşandığı saat saat sayın Bakanımız tarafından açıklanmıştır. Herkes arama çalışmalarını sosyal medyada canlı olarak izledi. " dedi.

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Akıncı İHA'nın saat 02.36'da İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazına ait ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmasına rağmen İran'dan açıklama şaşırtttı.

İHA'nın "başarısız bir şekilde operasyonu noktaladığını'" duyuran İran Genelkurmayı'nın açıklamasında "Tam kaza noktasını bizim İHA'mız tespit etti" denilmesi tepki çekti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın basın bilgilendirme toplantısında gazeteciler, İran Genelkurmayı'nın Akıncı İHA ile ilgili açıklamalarını sordu.

Herkes arama çalışmalarını sosyal medyada canlı olarak izledi

Kaynaklar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşırken düşen helikopteri arama faaliyetleri ve İran tarafından yapılan son açıklamalarla ilgili sorulara şu cevapları verdi:

"Türkiye kötü gününde İran'ın yardımına koşmuş, iyi komşuluk ve dostluğun gereğini yerine getirmiştir. O gün neler yaşandığı saat saat sayın Bakanımız tarafından açıklanmıştır. Herkes arama çalışmalarını sosyal medyada canlı olarak izledi. Burada bizim açımızdan önemli ve gurur duyulması gereken 3 nokta var, acil durumlarda devlet kurumlarımızın koordineli ve süratli reaksiyonu, özellikle İHA teknolojisinde yerli ve milli savunma sanayimizin geldiği nokta ve bu sayede kazandığımız yetenekler ile kabiliyetler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun yetişmiş personelinin yerli ve milli savunma sanayimiz sayesinde kazandığı bu kabiliyetleri ve teknolojiyi kullanma becerisidir."

Akıncı İHA enkazı dakika dakika nasıl buldu?

Dünya kamuoyu aramayı Akıncı İHA'dan takip etti

Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi topladı.

FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip ediyordu.

Rakamlara göre, Akıncı İHA şu anda dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda.

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