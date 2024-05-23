Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor intihar etti

Ankara'da eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor, bulunduğu apartmandan atlayarak intihar etti.

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Ankara'da 31 Mart yerel seçimleri öncesi Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek CHP Çankaya belediye başkan aday adayı olan Gülsün Bor, yaşamına son verdi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre Bor, bulunduğu apartmanın 11. katından atlayarak yaşamına son verdi.

2014-2024 yılları arasında Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Gülsün Bor evli ve bir çocuk annesiydi.

2014 yılında yaşamını yitiren eski vali ve milletvekili Yılmaz Cemal Bor'un kızı olan Gülsün Bor'un intihar etmeden önce annesi ve kız kardeşiyle vakit geçirdiği öğrenildi.

Gülsün Bor kimdir?

1974 yılında Ankara’da doğdu. Ortaokul eğitim ve öğretimini TED Ankara Koleji, lise eğitini Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde tamamlayan Gülsün Bor, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.

Dünya Bankasında kısa dönemli danışman olarak çalışmıştı. 2003 yılında ise, tekrar Türkiye’ye dönerek Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, İç Borç Yönetimi Dairesinde Şube Müdürü ve 2010 yılında, T.C. Vaşington Büyükelçiliğine Ekonomi Müşaviri olarak atanmış ve üç yıl süreyle görev yapmıştı.

2014 yılında Çankaya Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak 10 yıl görev yapan Bor, 31 Mart Yerel seçimlerinde Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek, Çankaya Belediye Başkanı Aday Adaylığını açıklayan Gülsüm Bor Güner evli ve bir çocuk annesiydi.