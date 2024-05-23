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Kapıkule'de bir tırda 370 kilogram esrar ele geçirildi

Kapıkule'de bir tırda 370 kilogram esrar ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 370 kilogram esrar ele geçirildi.

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Almanya'da ithalat yüküyle Türkiye'ye giriş için Kapıkule'ye gelen bir tır Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personellerinin Ticaret Bakanlığının sistemlerinden yaptığı analiz çalışması kapsamında riskli görüldü.

Tır, x - ray taramasına sevk edildi.

Şüpheli yoğunluk tespit edilen tır dedektör köpek "Füge"nin katıldığı çalışmayla arandı. Tırda 370 kilogram esrar ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

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