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Ticaret Bakanı duyurdu: Başvurular yüzde 30 arttı

Ticaret Bakanı duyurdu: Başvurular yüzde 30 arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat AB ülkelerine vize başvurularında yüzde 30'luk bir artış yaşandığını kaydederek "Diğer ülkelerin vatandaşlarına göre Türk vatandaşlarının başvurularında özellikle vize başvuru reddinin yüzde 16,5'e gerilediğini söyledi, bizdeki kayıtlarda da öyle." dedi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile görüşmesinin ardından basın mensupları ile bir araya geldi.

Bolat, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantıda birçok konunun üzerinde durduklarını belirten Bolat, görüşlerini aktardıklarını söyledi.

Bolat, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki hükümetimiz 3 Haziran 2023 tarihinde seçilip kurulduktan sonra Türkiye gerek Avrupa Birliği ile gerekse ABD ile gerekte bölgemizdeki bütün komşu ülkelerle ciddi bir dış politika ve uluslararası ilişkiler atağına geçmiştik.

Avrupa Birliği'nden ve ABD'den olumlu sinyaller, yapıcı iş birliği arayışları gelmişti. Bu konuda geçen 1 yıl içinde yoğun çalışmalar yaptık. Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Sayın Ursula von der Leyen ile birçok defa bir araya geldik.

Önümüzdeki hafta AB komisyon başkan yardımcısı ile haftaya perşembe günü Brüksel'de yine bir araya geleceğiz.

Sayın Ursula von der Leyen ile görüşmemizde dile getirdiğimiz başlıklar arasında Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusu zaten büyük bir önem taşıyor.

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