TFF'den Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çeken atama: Galatasaraylı hakemi verdiler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 38. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Kritik karşılaşmaya verilen bir hakem tepkilere neden oldu.

Abone ol

TFF'den yapılan açıklamaya göre; TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçını Tugay Kaan Numanoğlu, Fenerbahçe-İstanbulspor karşılaşmasını ise Volkan Bayarslan yönetecek.

TFF'nin bu atamaları sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Geçtiğimiz dönemde Beyaz TV'nin sorularını yanıtlayan Tugay Kaan Numanoğlu'nun babasının, 'Benim oğlum Galatasaraylıydı' ifadelerini kullanması, bu atamaya tepki gösterilmesine neden oldu.

Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası Levent Numanoğlu, katıldığı programda "Tugay Hoca küçükken Galatasaraylı mıydı?" sorusuna şu yanıtları veriyor:

"Yani şimdi öyle bir şey vardı. Yani Galatasaray'ı tutuyordu işte."



"Benim giydiğim Malatyaspor'dan bir şey var sarı kırmızı giydiğimiz için."



"O çocuktu o zaman öyle bir şeydi. Çocukluk şeyi yani başka bir şey değil."