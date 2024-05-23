BIST 10.930
DOLAR 32,19
EURO 35,04
ALTIN 2.446,27
HABER /  SPOR

TFF'den Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çeken atama: Galatasaraylı hakemi verdiler

TFF'den Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çeken atama: Galatasaraylı hakemi verdiler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 38. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Kritik karşılaşmaya verilen bir hakem tepkilere neden oldu.

Abone ol

TFF'den yapılan açıklamaya göre; TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçını Tugay Kaan Numanoğlu, Fenerbahçe-İstanbulspor karşılaşmasını ise Volkan Bayarslan yönetecek.

TFF'nin bu atamaları sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Geçtiğimiz dönemde Beyaz TV'nin sorularını yanıtlayan Tugay Kaan Numanoğlu'nun babasının, 'Benim oğlum Galatasaraylıydı' ifadelerini kullanması, bu atamaya tepki gösterilmesine neden oldu.

Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası Levent Numanoğlu, katıldığı programda "Tugay Hoca küçükken Galatasaraylı mıydı?" sorusuna şu yanıtları veriyor:

"Yani şimdi öyle bir şey vardı. Yani Galatasaray'ı tutuyordu işte."

"Benim giydiğim Malatyaspor'dan bir şey var sarı kırmızı giydiğimiz için."

"O çocuktu o zaman öyle bir şeydi. Çocukluk şeyi yani başka bir şey değil."

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası rezervlerinden dikkat çeken yükseliş
Merkez Bankası rezervlerinden dikkat çeken yükseliş
Vergi kaçıranı ihbar eden ikramiyeyi kaptı! İşte hesabınıza yatacak para
Vergi kaçıranı ihbar eden ikramiyeyi kaptı! İşte hesabınıza yatacak para
ÖSYM duyurdu! 2024-YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM duyurdu! 2024-YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Yapı ve Kredi Bankası'nın Arap bankasına satış görüşmeleriyle ilgili son açıklama
Yapı ve Kredi Bankası'nın Arap bankasına satış görüşmeleriyle ilgili son açıklama
Samsun'da husumetlilerin tartışması cinayetle bitti
Samsun'da husumetlilerin tartışması cinayetle bitti
Antalya'da çocuklara şiddet uygulanan kreş kapatıldı
Antalya'da çocuklara şiddet uygulanan kreş kapatıldı
Kapıkule'de bir tırda 370 kilogram esrar ele geçirildi
Kapıkule'de bir tırda 370 kilogram esrar ele geçirildi
Ticaret Bakanı duyurdu: Başvurular yüzde 30 arttı
Ticaret Bakanı duyurdu: Başvurular yüzde 30 arttı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
İran'ın 'Akıncı İHA başarısız oldu' açıklamasına MSB'den yanıt
İran'ın 'Akıncı İHA başarısız oldu' açıklamasına MSB'den yanıt
Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor intihar etti
Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor intihar etti
Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulabilecek! Detaylar belli oldu
Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulabilecek! Detaylar belli oldu