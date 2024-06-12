Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off serisinin 4. maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini 80-72 mağlup ederek şampiyon oldu.

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Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Beko 80-72 kazanarak Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 80-72 (maç sonucu)

1. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 22-8 Anadolu Efes

2. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 36-33 Anadolu Efes

3. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 51-52 Anadolu Efes

4. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 64-64 Anadolu Efes

Sezonu çifte kupayla kapattı

Bu sezon Türkiye Kupası Finali'nde A. Efes'i (67-80) mağlup ederek kupayı müzesine götüren Jasikevicius'un öğrencileri, EuroLeague'de ise Final Four oynama başarısı gösterdi. Fenerbahçe, Süper Lig'de de A.Efes ile oynadığı final serisinde rakibine 3-1'lik üstünlük kurarak sezonun ikinci kupasını müzesine götürdü.

Play-Off serilerinde tek mağlubiyet

Normal sezonu 25 galibiyet, 5 mağlubiyetle tamamlayan Fenerbahçe, play-off çeyrek finalinde Aliağa Petkim Spor'u 2-0, yarı final serisinde ise Beşiktaş'ı 3-0'lık seriyle geçti. Final serisinin ilk 2 maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanırken, Fenerbahçe ilk maçı 85-74, ikinci mücadeleyi ise 101-70'lik skorla kazanarak evine büyük avantajla geldi. Sarı-lacivertliler üçüncü maçta da parkeden 82-81'lik skorla mağlup ayrıldı. Serinin dördüncü karşılaşmasında taraftarı önünde 80-72 kazanarak 3. galibiyetine ulaşan Kanarya, şampiyon oldu.

Jasikevicius tarihe geçti

Fenerbahçe'nin Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli takımın başındaki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Sezona Yunan başantrenör Dimitris Itoudis yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, kötü gidişat sonrası aralık ayında Sarunas Jasikevicius'u takımın başına getirdi. Litvanyalı koç yönetiminde takım, Euroleague'i ilk 6 sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti. Süper Lig'de ise 25 galibiyet, 5 beraberlikle normal sezonu ikinci sırada tamamladı. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de sporcu olarak görev yapan Sarunas, geçirdiği bir sezonda hem Türkiye Kupası hem de Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon ise takımının başında şampiyonluğa ulaşan Jasikevicius, hem sporcu hem başantrenör olarak şampiyonluk yaşadı ve adını tarihe yazdırdı.