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ABD'den ateşkes duyurusu! Hamas'a flaş destek

ABD'den ateşkes duyurusu! Hamas'a flaş destek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Hamas'ın Gazze'de ateşkes konusunda verdiği yanıtta önerdiği değişiklikleri makul gördüklerini kaydederek, "Pazarlık zamanı bitti. Şimdi ateşkes zamanı" dedi.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Gazze'de ateşkes konusundaki son durumu değerlendirdi.

HAMAS'IN DEĞİŞİKLİK TALEBİ MAKUL GÖRÜLDÜ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) tasarının ardından ateşkes anlaşmasıyla ilgili resmi geri bildirim yapan Hamas'ın anlaşma metni üzerindeki değişiklik taleplerini "küçük ve öngörülebilir değişiklikler" olarak tanımladı.

'PAZARLIK YAPMA ZAMANI BİTTİ'

Bu değişiklik taleplerinin "üzerinde çalışılabilir" başlıklar olduğunu kaydeden Sullivan, buna mukabil bazı düzenlemelerin BMGK'de desteklenen metinden hissedilir düzeyde farklı bir içerik anlamına geleceğini belirtti.

Sullivan, "Hamas'ın önerdiği değişikliklerin çoğu küçük düzenlemeler ve öngörülemez şeyler değil. ABD, başta Mısır ve Katar olmak üzere arabulucular aracılığıyla Başkan'ın 31 Mayıs'taki konuşması ve BMGK kararıyla tutarlı olacak şekilde nihai boşlukları kapatmak üzere çalışacaktır." dedi.

Bu ateşkes anlaşması sürecini nihayete erdirmek istediklerini vurgulayan Sullivan, "Pazarlık yapma zamanı bitti. Şimdi ateşkesin başlamasının ve esirlerin evlerine dönmesinin zamanı." diye konuştu.

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