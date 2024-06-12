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AK Parti'den ittifak açıklaması: Cumhur İttifakı yoluna kararlılıkla devam ediyor

AK Parti'den ittifak açıklaması: Cumhur İttifakı yoluna kararlılıkla devam ediyor

AK Parti Sözcü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Cumhur İttifakı'nın yoluna kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinin ardından gündeme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İttifak açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ile CHP arasında ittifakın MHP’nin samimi dileği olduğunu söyledi.

MHP lideri açıklamasında, "Cumhur İttifakı’na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM’de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir. Kaldı ki; Cumhur İttifakı’ndan tavizimiz, geri dönüşümüz, yarı yolda bırakmamız, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Bahçeli'nin sözlerine ilk değerlendirme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı sözlerine sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"Cumhur İttifakı yoluna kararlılıkla devam ediyor"

Çelik açıklamasında, Cumhur İttifakı'nın kararlılıkla yoluna devam ettiğini belirtti.

"İrademiz tamdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarında şunları söyledi:

Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır.

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